Китайский товар лицом

Народное Правительство провинции Хэйлунцзян при поддержке Администрации Приморского края организует во Владивостоке "Выставку известных товаров провинции Хэйлунцзян и города Харбин".

По словам организаторов, это самая большая выставка в истории сотрудничества провинции Хэйлунцзян и Приморского края. На ней будут представлены экологически чистые продукты питания, бытовая электроника, мебель, строительные материалы и другие товары народного потребления.

Выставка пройдет с 24 по 26 июня 2007 г. в спорткомплексе "Динамо" по адресу: ул. Западная, 11. Время работы: с 10.00 до 18.00