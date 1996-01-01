В Хабаровске китайский капитал строит мегацентр

В сентябре этого года в Хабаровске откроется торговый центр "Азия", построенный на капитале одного из китайских частных предприятий.

Как сообщает РИА PrimaMedia, председатель правления торгово-промышленной компании "Восток" Чэнь ЦЗЭМИНЬ, инвестор этого проекта, сказал корреспонденту "Синьхуа", что в результате 4-летнего строительства завершена первая очередь проекта. К настоящему времени все 1200 торговых точек сданы в аренду китайским и российским торговцам. В проект уже вложено $20 млн. Будущий торговый центр станет одним из крупнейших в Хабаровске оптовых рынков.