Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отпуск на скорости 30 узлов
Лето в разгаре. В разгаре и сезон отпусков. Для кого-то и Канары - уже обыденность, а для кого-то и диван с книжкой - в радость. Но большинство все же любым способом старается отдохнуть на море. Именно поэтому привычный летний путь "на юг" для многих дальневосточников заканчивается на побережье Приморского края...
Рассказывает Владимир ГУЦ (на фото), исполнительный директор владивостокского ООО "Морские круизы": "Естественно, люди хотят связать свой отпуск с морем. Это касается даже владивостокцев, казалось бы, избалованных такой возможностью. Разумеется, что вокруг этой человеческой слабости формируется сфера соответствующих услуг. Однако когда мы стали плотно изучать рынок, то выяснилось, что в Приморье вся эта сфера, при кажущихся ее больших объемах, по сути еще в сыром виде. Практически нет на рынке такого понятия, как комплексность оказываемых услуг. То есть одна компания может оказать вам один вид услуг, вторая - другой, у третьей - своя специализация. Причем на этом рынке нет особых обязательств, а уровень сервиса оставляет желать лучшего. Сезонность рынка - не оправдание для всех этих недочетов. Если уж ты не временщик, а нормальный бизнесмен, то должен быть заинтересован в том, чтобы к тебе люди возвращались и на следующий год, и рассказывали о твоей компании и увиденном своим друзьям и знакомым".
Именно поэтому компания "Морские круизы", организованная в 2003 году во Владивостоке, решила сделать ставку на комплексность оказываемых услуг.
"Наша компания одна из немногих в регионе, которая обеспечивает эксклюзивные и при этом комплексные услуги морского отдыха, - говорит Владимир Гуц. - Это отдых на берегу и на море, организация пикников, пляжный отдых, рыбалка, дайвинг, катание на водном мотоцикле... Вы скажете, что оказание подобных услуг - не редкость? Но часто ли вы встречали, что вас при этом возят на моторных яхтах VIP-класса, имеющих три спальни, уютный салон, буквально напичканный теле-, видео, аудиоаппаратурой, с домашним кинотеатром? А при оформлении заказа составляется договор, в который вносится весь перечень услуг, гарантируется их качество, оговариваются все вопросы по безопасности, а клиенты страхуются?"
Основой услуг компании являются одно- и многодневные морские круизы вдоль побережья южного Приморья. При выборе 4-8-часового отдыха вам покажут все красоты островов Русского, Попова, Рейнике, Рикорда, Наумова, Малого, Клыкова, Два Брата, Козлова, Верховского, Пахтусова, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Желтухина... Естественно, все вышеуказанные развлечения прилагаются. Окончательный маршрут зависит только от предпочтений клиента и навигационных возможностей яхты. Что же касается питания, то все, что можно приготовить из морепродуктов на камбузе яхты, опытный сотрудник сделает без проблем.
Далее в обширном списке услуг компании - 2-4-дневные круизы в бухты и заливы Хасанского района. Природный потенциал этих мест в особой рекламе не нуждается. И тысячи туристов со всех концов Дальнего Востока, отдыхающие здесь, - тому подтверждение. Бухты Витязь, Троицы, Экспедиции, Миноносок, Идола, залив Китовый... Только одни названия наверняка вызовут интерес путешественников...
"Морские круизы" покажут в районе не только прибрежные природные красоты, но и олений парк (вам даже позволят покормить животных), плантации гребешка и мидии (не волнуйтесь, дегустация в программе!). Ученые ДВО РАН на ваших глазах сделают из уникальных морепродуктов не менее уникальные медицинские препараты... А интересующиеся историей смогут посетить известные во всем мире сопки Заозерную и Безымянную: именно на их склонах разворачивались легендарные Хасанские события в конце 30-х годов прошлого столетия. Ну а какой настоящий мужчина откажется от посещения прибрежной артиллерийской батареи?..
"Настоящая наша изюминка - посещение острова Фуругельма Дальневосточного государственного морского заповедника. Это вообще трудно описать словами или на бумаге, а стоит посмотреть самим, - считает Владимир Гуц. - Все до сих пор поражаются, как нам удалось договориться с заповедником. Этому, конечно, можно поражаться, если не знать, о каком уровне ответственности с нашей стороны идет речь. Но мы пошли на очень многое ради интересов наших клиентов".
Кстати, о клиентах. В "Морских круизах" признались, не кривя душой, что их услуги были бы идеалом для свадебного путешествия. Представляете, яхта, море, уютная спальня и все такое... Но идеал идеалом, а в компании всерьез готовятся к притоку клиентов прежде всего из деловой среды. Ведь среди бизнесменов-дальневосточников много таких, кто не может себе позволить многодневный отпуск... С другой стороны, в России в последнее время отмечается поворот как раз к внутреннему туризму, и туроператоры запада страны фиксируют буквально всплеск желающих посетить Дальний Восток...
Впрочем, это не обязательно должен быть отпуск. "В Приморье много представительств и филиалов столичных компаний и банков, - привели пример корреспонденту "ДК" в "Морских круизах", и из той же Москвы постоянно приезжают делегации с проверками, для подведения итогов и так далее... Приморским сотрудникам предлагаем таких гостей смело вести к нам. Поверьте, после этого у вас сойдется любой баланс... А если на борту наших яхт вы решите провести деловые переговоры, в их успехе не стоит сомневаться..."
Подробности - на сайте www.saecruisers.ru.
ООО "Морские круизы": г. Владивосток, ул. Батарейная, 3. Тел./факс: (4232) 43-20-24, 72-93-45. e-mail: seacruises@mail.ru.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов