Отпуск на скорости 30 узлов

Лето в разгаре. В разгаре и сезон отпусков. Для кого-то и Канары - уже обыденность, а для кого-то и диван с книжкой - в радость. Но большинство все же любым способом старается отдохнуть на море. Именно поэтому привычный летний путь "на юг" для многих дальневосточников заканчивается на побережье Приморского края...

Рассказывает Владимир ГУЦ (на фото), исполнительный директор владивостокского ООО "Морские круизы": "Естественно, люди хотят связать свой отпуск с морем. Это касается даже владивостокцев, казалось бы, избалованных такой возможностью. Разумеется, что вокруг этой человеческой слабости формируется сфера соответствующих услуг. Однако когда мы стали плотно изучать рынок, то выяснилось, что в Приморье вся эта сфера, при кажущихся ее больших объемах, по сути еще в сыром виде. Практически нет на рынке такого понятия, как комплексность оказываемых услуг. То есть одна компания может оказать вам один вид услуг, вторая - другой, у третьей - своя специализация. Причем на этом рынке нет особых обязательств, а уровень сервиса оставляет желать лучшего. Сезонность рынка - не оправдание для всех этих недочетов. Если уж ты не временщик, а нормальный бизнесмен, то должен быть заинтересован в том, чтобы к тебе люди возвращались и на следующий год, и рассказывали о твоей компании и увиденном своим друзьям и знакомым".

Именно поэтому компания "Морские круизы", организованная в 2003 году во Владивостоке, решила сделать ставку на комплексность оказываемых услуг.

"Наша компания одна из немногих в регионе, которая обеспечивает эксклюзивные и при этом комплексные услуги морского отдыха, - говорит Владимир Гуц. - Это отдых на берегу и на море, организация пикников, пляжный отдых, рыбалка, дайвинг, катание на водном мотоцикле... Вы скажете, что оказание подобных услуг - не редкость? Но часто ли вы встречали, что вас при этом возят на моторных яхтах VIP-класса, имеющих три спальни, уютный салон, буквально напичканный теле-, видео, аудиоаппаратурой, с домашним кинотеатром? А при оформлении заказа составляется договор, в который вносится весь перечень услуг, гарантируется их качество, оговариваются все вопросы по безопасности, а клиенты страхуются?"

Основой услуг компании являются одно- и многодневные морские круизы вдоль побережья южного Приморья. При выборе 4-8-часового отдыха вам покажут все красоты островов Русского, Попова, Рейнике, Рикорда, Наумова, Малого, Клыкова, Два Брата, Козлова, Верховского, Пахтусова, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Желтухина... Естественно, все вышеуказанные развлечения прилагаются. Окончательный маршрут зависит только от предпочтений клиента и навигационных возможностей яхты. Что же касается питания, то все, что можно приготовить из морепродуктов на камбузе яхты, опытный сотрудник сделает без проблем.

Далее в обширном списке услуг компании - 2-4-дневные круизы в бухты и заливы Хасанского района. Природный потенциал этих мест в особой рекламе не нуждается. И тысячи туристов со всех концов Дальнего Востока, отдыхающие здесь, - тому подтверждение. Бухты Витязь, Троицы, Экспедиции, Миноносок, Идола, залив Китовый... Только одни названия наверняка вызовут интерес путешественников...

"Морские круизы" покажут в районе не только прибрежные природные красоты, но и олений парк (вам даже позволят покормить животных), плантации гребешка и мидии (не волнуйтесь, дегустация в программе!). Ученые ДВО РАН на ваших глазах сделают из уникальных морепродуктов не менее уникальные медицинские препараты... А интересующиеся историей смогут посетить известные во всем мире сопки Заозерную и Безымянную: именно на их склонах разворачивались легендарные Хасанские события в конце 30-х годов прошлого столетия. Ну а какой настоящий мужчина откажется от посещения прибрежной артиллерийской батареи?..

"Настоящая наша изюминка - посещение острова Фуругельма Дальневосточного государственного морского заповедника. Это вообще трудно описать словами или на бумаге, а стоит посмотреть самим, - считает Владимир Гуц. - Все до сих пор поражаются, как нам удалось договориться с заповедником. Этому, конечно, можно поражаться, если не знать, о каком уровне ответственности с нашей стороны идет речь. Но мы пошли на очень многое ради интересов наших клиентов".

Кстати, о клиентах. В "Морских круизах" признались, не кривя душой, что их услуги были бы идеалом для свадебного путешествия. Представляете, яхта, море, уютная спальня и все такое... Но идеал идеалом, а в компании всерьез готовятся к притоку клиентов прежде всего из деловой среды. Ведь среди бизнесменов-дальневосточников много таких, кто не может себе позволить многодневный отпуск... С другой стороны, в России в последнее время отмечается поворот как раз к внутреннему туризму, и туроператоры запада страны фиксируют буквально всплеск желающих посетить Дальний Восток...

Впрочем, это не обязательно должен быть отпуск. "В Приморье много представительств и филиалов столичных компаний и банков, - привели пример корреспонденту "ДК" в "Морских круизах", и из той же Москвы постоянно приезжают делегации с проверками, для подведения итогов и так далее... Приморским сотрудникам предлагаем таких гостей смело вести к нам. Поверьте, после этого у вас сойдется любой баланс... А если на борту наших яхт вы решите провести деловые переговоры, в их успехе не стоит сомневаться..."

Подробности - на сайте www.saecruisers.ru.

ООО "Морские круизы": г. Владивосток, ул. Батарейная, 3. Тел./факс: (4232) 43-20-24, 72-93-45. e-mail: seacruises@mail.ru.