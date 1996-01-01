Где ударить лицом в грязь на Дальнем Востоке

Одной из изюминок дальневосточной медицины всегда считалось лечение грязями, благо месторождения этого природного средства от многих болячек присутствуют в регионе. Практически все учреждения лечебно-профилактического профиля в той или иной степени используют их по полной программе, а некоторые были специально открыты на базе освоенных залежей.

Лечебные грязи можно при желании найти буквально во всех краях и областях Дальнего Востока. Особенно это касается побережья более мягкого в климатическом плане Японского моря. Здесь распространены так называемые морские сульфидные грязи.

Досье Лечебные свойства грязей (по-другому - пелоидов) основаны на наличии в них биологически активных веществ, таких как соли, газы, витамины, ферменты, гормоны и др. Есть в них и полезные живые микроорганизмы. Крайне полезны высокая пластичность и теплоемкость грязей, а также их низкая теплоотдача. Близкие по методике лечения другие природные образования, такие как глины, парафины, озокериты (воскообразное вещество, получаемое из нефти) лишь частично могут конкурировать по лечебным свойствам с грязями. А изюминкой садгородского типа грязей, которые и распространены в Приморье, является наличие в них биологических остатков и продуктов жизнедеятельности различных морских организмов, того же морского женьшеня - трепанга. Медики прописывают грязелечение при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, пищеварения, ЛОР-органов и пр.

Основы регионального грязеобразования

Согласно данным различных научных справочников грязи морского "профиля" формируются в заливах и бухтах моря, имеющих интенсивный водообмен с морем. Причем при условии, что все это подкрепляется соответствующими приливно-отливными явлениями, да еще и удачным режимом ветров, обуславливающими так называемые сгонно-нагонные процессы. Как ни странно, такая хитрая для неискушенного человека схема в наших землях вовсе не редкость: кроме залива Углового такие места есть в лагуне Тихой (Надеждинский район Приморья), бухте Безымянной (Шкотовский район); настоящая кладезь для подобных месторождений Хасанский район - здесь лечебные грязи можно встретить в бухтах Мелководной, Экспедиции и в лагуне Лебяжьей. Есть подобные места и других местах Дальнего Востока. Вот только своей мощностью могут похвастаться далеко не все из них.

К хорошо изученным и промышленно освоенным относят лишь четыре из них: залива Углового, входящего в состав залива Амурского; бухты Экспедиции (оба месторождения расположены на юге Приморья); залива Изменчивого (Сахалин) и озера Утиного (Камчатка). Грязи Утиного в отличие от всех перечисленных морских сульфидных относятся к озерно-ключевой группе. Все месторождениями имеют собственные названия, которые соотносятся с названием географических объектов.

Памяти Садгорода...

Месторождение "Залив Угловой", пожалуй, самое знаменитое из всех перечисленных. В России о нем стало известно еще с 1910 года. Именно на его базе был создан широко известный некогда, а ныне почивший в бозе, курорт Садгород (кстати, в честь него и был назван тип уникальных морских сульфидных иловых грязей). И вот всего лишь век спустя даже самые отъявленные оптимисты вынуждены констатировать, что месторождение залива Углового доживает последние годы.

Лечебные грязи в отличие, к примеру, от той же нефти относятся к возобновляемым природным дарам. Но природа-матушка, готовая много чего дарить своим неразумным детям, все-таки ограничена в своих возможностях.

Исторические факты свидетельствуют, что активное освоение месторождения грязей залива Углового началось с 1922 года, когда начала зарождаться курортно-лечебная система страны. С тех пор залив Угловой до последнего времени исправно снабжал курорты и санатории своей драгоценной "продукцией".

Все против Углового

Естественно, природа никак не могла угнаться за мощными насосами, качающими грязь со дна залива. Восстановление илового слоя практически прекратилось, а позже участки, где шла добыча, начали стремительно зарастать, а контролировать способы забора особо никто и не пытался. Прежде всего потому, что все эти годы месторождения лечебных грязей в стране были отнесены к... спортивно-туристическому ведомству, в котором и специалистов "грязевого" профиля не сыскать. Уже в современной России грязи отдали под крышу медиков, что практически никак не повлияло на ситуацию. Более того, оказывается, что российские лечебные грязи лишь недавно попытались как-то систематизировать и получше изучить их лечебные свойства.

В итоге сегодня наследнику бывшего грязедобывающего подразделения курорта Садгород осталось разрабатывать по некоторым данным не более 5% от существовавшей некогда площади месторождения. Да и что это за лечебные грязи? По данным агентства "Приморнедра", сегодня добывается верхний слой в 35 см, что заметно больше принятых нормативов. Это, конечно, тоже грязи, но взять их без примеси нижележащих слоев глин проблематично...

Но все это еще полбеды. Как уже упоминалось выше, залив Угловой является составной частью Амурского залива. А главная проблема последнего, как известно, - наличие на его берегах города Владивостока, который помимо всего прочего известен отсутствием современной системы очистных сооружений. То, что сегодня происходит в Амурском заливе, уже не стесняясь называют экологическим бедствием. Так вот, через узкую горловину, соединяющую два залива, весьма далекие от природной чистоты воды попадают в Угловой. "Помогает" загрязнению залива и мощный канализационный дюкер, проложенный по дну горловины на полуостров Де-Фриз, и, по данным того же агентства "Приморнедра", труба эта перманентно протекает. А что станет, если будет претворен план строительства через пролив автомобильного моста, в рамках создания параллельных дорог вдоль побережья...

Грязи - отличный абсорбент, оттягивающий на себя при лечебных процедурах всякую заразу из человеческого тела. Эти же свойства заставляют илы Углового по мере засорения залива насыщаться элементами, список которых едва не дотягивает до полноценной таблицы Менделеева.

Досье По данным исследований, проведенных еще 1995 году, в донных отложениях залива Углового обнаружено наличие тяжелых металлов, таких как ртуть, цинк, кобальт, кадмий, титан, хром, молибден, медь, железо, литий, свинец, никель... Их содержание уже тогда превышало принятый геохимический фон в 1,5 раза, а до 50% площади илов было загрязнено нефтепродуктами. Лечебные грязи Углового сегодня не соответствуют установленной норме по санитарным показателям, а их применение возможно только после отстаивания в бассейнах более 4-х месяцев.

Экспедиция в бухту Экспедиции

Но потребителям лечебных грязей юга Приморья повезло - недалеко от Углового находится только-только осваиваемое месторождение "Бухта Экспедиции".

Досье Бухта Экспедиции входит в систему полузакрытых бухт залива Посьета, расположенного в крайней южной части залива Петра Великого. Площадь акватории бухты 92,8 кв. км. Еще в советский период при разведке кормовой морской ракушки здесь были выявлено месторождение грязей, получивших название "Ясненские", площадью 4,0 кв. км. Уже тогда они в официальных документах рекомендовались на смену "приходящим в негодность садгородским", но внедрение в лечебную практику сдерживалось их высокой засоренностью обломками ракушки.

Уже в российское время были проведены геологоразведочные работы на лечебные грязи на всей площади бухты. К нашему времени выявлены, изучены и утверждены Минздравом России лечебные грязи под именем месторождение "Бухта Экспедиции". Природный тип тот же, что и у садгородских. Однако эти новые грязи превосходят и садгородские, и ясненские по всем лечебным характеристикам. И, что сегодня дефицитно для России в целом (и для всего мира тоже), они безукоризненно экологически чисты. Первоочередные эксплуатационные запасы грязей подготовлены в количестве 10650 тыс. тонн. Прогнозные ресурсы составляют 165 млн тонн. Мощность грязевых отложений более 13,5 метра. Официальная дата рождения месторождения согласно "Свидетельству о признании факта открытия" - 10 июня 2003 года.

Месторождение "Бухта Экспедиции" расположено в экологически благополучном районе, пригодном для организации лечения, профилактики и отдыха, и на его минерально-сырьевой базе утверждена лечебно-оздоровительная местность регионального значения. Между прочим, эта территория граничит с Дальневосточным морским заповедником.

На месторождении уже ведется экспериментальная добыча грязей: лицензию на разработку получило ООО "Горняк", которому и переданы указанные выше запасы и ресурсы.

Утки, говоришь...

Месторождения Сахалина и Камчатки - "Залив Изменчивый" и "Озеро Утиное" соответственно - также известны среди специалистов, но при хорошем потенциале у них есть серьезное ограничение. Дело в том, что в силу своего месторасположения они имеют локальное значение, так как транспортные издержки при вывозе партий грязи достаточно велики и о каких-то постоянных поставках в другие регионы говорить трудно. На сегодняшний день лечебные грязи Изменчивого являются "базовыми" для сахалинских санаториев: "Чайка", "Сахалин", "Синегорье", а грязи Утиного - для курорта Паратунка.

С точки зрения месторасположения эти грязи - экологически практически безупречны. Правда, по некоторым данным, с грязями озера Утиного при более тщательном изучении возникла любопытная заминка. Специалисты, исследующие месторождение, в некоторых пробах обнаружили повышенное содержание нескольких тяжелых металлов. Откуда взяться такому загрязнению в практически диких местах? Виновника, вернее, виновников искать долго не пришлось. Таковыми оказались... утки, в честь которых озеро и назвали. Они годами справляют естественную нужду прямо в воды Утиного, что не могло не сказаться на составе донного ила... Ну, это, так сказать, издержки производства, которые пользователи грязями этого месторождения вынуждены учитывать и исправлять.

В целом можно сказать, что санаторно-курортная система и другие потребители дальневосточных грязей без ценнейшего лечебного средства в обозримом будущем не останутся. Конечно, не стоит забывать о разумном подходе к разработке месторождений. Ну а все желающие без проблем смогут получить полноценное грязелечение и непосредственного в медико-оздоровительных учреждениях региона. Чего-чего, а грязи для страждущих здесь точно не пожалеют.