Условия российского рынка заставляют предприятия быстро осваивать новые виды продукции, постоянно модернизировать уже выпускаемую продукцию, обеспечивать выпуск широкой гаммы различных товаров. Модернизация уже выпускаемой продукции, а тем более выпуск новой требуют внесения значительных изменений в производственный процесс. Основой изменения производственного процесса, повышения качества получаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности на рынке является постоянное обновление всех звеньев производственного процесса, а также внедрение новых технологий и использование последних научных разработок.

Одним из путей здесь может стать эффективное использование получаемой информации, расширение круга партнерских отношений, изучение стратегии развития конкурирующих фирм. Эти вопросы помогают решать специализированные промышленные выставки.

Дальневосточный регион, с точки зрения хотя бы географического расположения, является связующим звеном между регионами нашей страны и странами зарубежья. Работа компаний на выставках позволяет достаточно широко продемонстрировать промышленный и научный потенциал различных областей России в той или иной отрасли. Таким образом, предстоящий Осенний Промышленный Форум может стать не только демонстрацией достижений всех областей тяжелой промышленности, но и будет носить политический характер как мероприятие, объединяющее регионы в решении важнейших экономических и производственных проблем.

Форум пройдет 12-15 октября в Легкоатлетическом манеже в Хабаровске. Он объединит в себе три специализированные выставки - "Промтехноэкспо ДВ региона", "Лес и деревообработка. Мебельный салон" и "Транспорт ДВ региона", представив предприятия машиностроения, металлургии, строительства, деревообрабатывающей и горнорудной промышленности, а также транспортной отрасли. Устроителем форума является министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, организационную поддержку оказывают отраслевые министерства и Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей. Организатором выставок является ОАО "Хабаровская международная ярмарка".

В рамках форума пройдут семинары, призванные поднять вопросы перспективного развития промышленного комплекса России в целом и Дальнего Востока в частности. Организаторы выставки приглашают все промышленные, деревообрабатывающие и транспортные предприятия Дальневосточного региона и других областей России, а также зарубежья принять участие в форуме в качестве экспонентов выставок. По всем вопросам можно обращаться к организаторам выставок по тел. (4212)347-614, тел./факс 346-882, всю информацию можно просмотреть на нашем сайте - Khabexpo.da.ru.