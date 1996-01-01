В Бикине рухнули цены на жилье

Падение цен на рынке вторичного жилья в городе Бикин, который находится в 200 километрах от Хабаровска, к осени 2005 года составило почти 50%.

Об этом корреспонденту ИА "Регнум" сообщил риэлтер-аналитик компании "Дом" Андрей ВОЗЗВАНСКИЙ. По его словам, в начале 2005 года двухкомнатная квартира жилой площадью свыше 50 квадратных метров в городе Бикин стоила около 800 000 рублей. В сентябре она уже стоит чуть более 400 000 рублей. "Падение цен на квартиры в самом южном городе Хабаровского края вызвано в первую очередь увеличением оплаты жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в правительстве Хабаровского края до сих пор не могут разобраться с программой превращения города Бикин в относительно свободную экономическую зону. Судя по всему, эти два фактора и привели к резкому снижению цен на жилье", - заключил Воззванский. Город Бикин располагается в нескольких километрах от границы с Китаем. В населенном пункте проживает более 40 000 человек.