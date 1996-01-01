Еще один торговый "муниципал"

В Хабаровске открыт самый крупный из построенных при участии муниципалитета и за счет привлечения средств арендаторов помещений торговый комплекс "Северный".

На площади в 3 тыс. квадратных метров разместились различные торговые точки. Более половины торговых площадей является муниципальной собственностью, что позволит пополнять бюджет города.