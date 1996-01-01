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Цены на бензин продолжат рост

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С начала года цена на нефть на внутреннем рынке увеличилась на 93%. Если к середине февраля средняя цена тонны нефти равнялась 4250 рублей, то к 1 июля она выросла до 8200 рублей.

Для российского потребителя хоть каким-то утешением служит то, что, несмотря на относительный дефицит нефти на внутреннем рынке, бензин на Дальнем Востоке, и в том числе в Приморье и в Хабаровском крае, "растет" не такими быстрыми темпами. Если в январе на Дальнем Востоке цена бензина марки АИ-95 составляла 17 350-17 450 рублей за тонну, то к июлю она поднялась до 19 650-19 750 руб., т.е. на 13,2-13,3%.

Бензин марки АИ-92 и дизельное топливо подорожали с начала года в среднем на 14,3-15% и 21,2-29,6% соответственно (с 16 350-16 450 до 18 800 руб. за тонну АИ-92 и с 12 150- 13 000 до 15 750 руб. за тонну ДТ).

В начале августа, вследствие опять-таки повышения оптовых цен на сырье, нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены пойти на очередное увеличение стоимости всех марок бензина. Тогда топливо, выпускаемое Хабаровским НПЗ, выросло в цене на 1-1,5%.

Согласно некоторым аналитическим прогнозам, рост барреля на мировых биржах в ближайшее время продолжится до отметки $70-75, что к концу года неминуемо повлияет и на розницу на российском рынке. Цены на нефтепродукты тогда приблизятся к пределу покупательского спроса, в том числе и дальневосточников.

Могут ли повлиять на этот процесс вступающее в силу с 27 августа постановление правительства РФ № 447 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе"?

Ставка вывозной таможенной пошлины на темные нефтепродукты (мазут, масла, отработанные нефтепродукты, топливо жидкое, кокс, битум, нефтяной вазелин и парафин) повышается до $57,40 за тонну. На светлые нефтепродукты (бензол, толуол, ксилол, пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы, легкие и средние дистилляты и их продукты, газойли) пошлина составит $106,60 за тонну. Для сравнения, действовавшие с 27 июня экспортные пошлины на темные и светлые нефтепродукты составляли, соответственно, $56 и $104,10 за тонну.

Если это и вызовет некоторое снижение экспорта нефтепродуктов, то к сколько-нибудь заметному снижению внутренних цен на них привести не может. Как комментируют специалисты, сырая нефть, следовательно, и бензин, продолжат рост.

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