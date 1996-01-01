Катитесь со своей колбаской

Местные хабаровские производители все более энергично теснят с продовольственного рынка продукцию из других регионов. Если пять лет назад объем завозной продукции составлял 10,6 млрд руб., то в 2004 году он составил уже 7 млрд руб., а по итогам первого полугодия текущего года - около 3 млрд руб.

Сейчас в Хабаровске выпускается 440 наименований колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов, свыше 150 - молочной продукции и мороженого, 170 - рыбной продукции и пресервов, более 150 разновидностей тортов, пряников и 123 вида алкогольных напитков.

В первом полугодии текущего года предприятия пищевой отрасли города произвели и отгрузили продовольственных товаров на сумму, превышающую 4 млрд руб. - на 12% больше аналогичного периода прошлого года. В этот же период оборот розничной торговли составил около 17 млрд руб., что на 17% больше первого полугодия 2004 года.

При этом в торговой сети создаются наиболее благоприятные условия для реализации продукции хабаровских производителей. Покупатели предпочитают пользоваться услугами фирменных магазинов и отделов, оснащенных современным торговым и холодильным оборудованием.