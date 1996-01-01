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Кранов над Еврейской автономией все больше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Строители Еврейской автономной области заметно увеличили темпы работ. Самый яркий объект - храм Благовещенского кафедрального собора в Биробиджане. Под его золотыми куполами уже идет подготовка к освящению собора, запланированному на 21 сентября - к православному празднику Рождества пресвятой Богородицы.

В первом полугодии подрядчики выполнили работ почти на 2 млн руб. Новостройки области - в основном социально-бытового назначения. Это вторая очередь родильного отделения областной больницы, школа на 500 мест со спортивным комплексом в селе Птичник Биробиджанского района, дом культуры и стадион в селе Ленинском, интернат в селе Валдгейм, вторая очередь здания телерадиокомпании "Бира", областной реабилитационный центр для безнадзорных детей.

В соответствии с программой "жилище" в Биробиджане в данный момент возводится 11 многоквартирных домов общей площадью почти 18 тыс. кв м. В будущем году этот показатель увеличится до 22 тысяч. Строится жилье за счет областного бюджета, частных и иностранных инвестиций, собственных средств строительных организаций. Цена квадратного метра - от 10 до 18 тыс. руб. И соответственно, степени комфортности квартир разные, на любой вкус и кошелек: от однокомнатных для расселения жильцов из ветхого фонда до элитных двух-трехуровневых с каминами, саунами, бассейнами, подземными гаражами жилой площадью до 300 кв. м.

На фоне конкурентоспособных местных строительных компаний "Жилстрой", "Биробиджанстрой", "Стройиндустрия" привлекательно выглядит китайский инвестор ООО "Дolon-электроник". Работы на его объектах идут не только днем, но и ночью при свете прожекторов, с соблюдением российских норм и с учетом правил строительства в сейсмически активных районах.

Как подчеркнул начальник управления архитектуры и строительства правительства области Юрий ЛИТВИН, сфера строительства в ЕАО становится ведущей отраслью экономики и переживает заметный подъем на благо рабочим коллективам, на улучшение рынка жилья, условий жизни всего населения.

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