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О чем молчит реклама: масло полезное и вредное
Какое масло полезнее - рапсовое или пальмовое? Зачем нужны дезодорированные масла? Чем лучше заправлять салат?
Рассказывает врач-терапевт Анна ЮРОВСКИХ.
Антихолестериновый продукт
Говоря о растительных маслах, прежде всего нужно отметить, что в них нет холестерина. Так что горделивые заявления рекламы вполне правдивы, но не особенно честны. Ведь отсутствие холестерина - это особенность не какой-то определенной марки, а продукта в целом.
В растительных маслах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты - так называемый витамин F. Это уникальное вещество, которое препятствует "зарастанию" сосудов.
Однако нужно учесть, что далеко не все растительные масла одинаково полезны. Здесь очень многое зависит от технологии получения продукта.
Пресс для масла
Масла, полученные способом холодного прессования, считаются самыми полезными. Оно и понятно - ведь семена не нагреваются, а просто обрабатываются механическим путем. Поэтому конечный продукт содержит все витамины и биологически активные вещества. Но такое масло плохо хранится и быстро мутнеет.
В результате горячего прессования семена масличных культур нагреваются, а потом идут под механический пресс. Такое масло имеет яркую окраску, да и хранится оно достаточно долго. А еще золотистая жидкость имеет насыщенный аромат. Объясняется это тем, что в процессе изготовления отсутствует дезодорирование, которое направлено на удаление летучих и ароматических веществ.
Экстракция - это самый распространенный способ "добычи" масла. Семена обрабатываются органическими растворителями, которые впитывают в себя жиры. Потом эта субстанция подвергается очищению, и остается только масло. Его конечные свойства во многом зависят от способов очистки.
К ним, прежде всего, относится рафинация. В ходе этого процесса из масла устраняются посторонние примеси и вредные вещества. Но рафинированное масло не имеет большой ценности. Зато такое масло идеально для жарки.
Для заправки салатов идеально нерафинированное и недезодорированное масло. Оно имеет запах, насыщенный цвет и содержит в себе все необходимые витамины.
Пальма или оливки
Нерафинированное масло - это чаще всего подсолнечное. В нашей стране оно находится на первом месте по раскупаемости. Это обусловлено многими причинами, в том числе и его биологической ценностью. Подсолнечное масло содержит много витаминов А и Е, полиненасыщенных жирных кислот, фосфора и йода.
Пальмовое масло получают из мякоти плодов масличной пальмы. В нерафинированном виде продукт имеет насыщенный красный цвет и густую консистенцию. Но самое главное, такое масло является великолепным источником витамина А. Очищенное масло представляет собой прозрачную жидкость соломенного цвета. Она не имеет запаха, но и витамина А здесь не так много.
Пальмоядровое масло делается соответственно из ядер пальмовых плодов. Это тоже очень ценный продукт с ореховым привкусом и высоким содержанием витаминов А и Е. Его можно использовать для заправки овощных салатов.
Кокосовое - одно из немногих растительных масел, которое состоит из твердых фракций. Чаще всего это жир белого цвета, который плавится при температуре 22-270С. Используется он для приготовления мороженого и некоторых сыров. Для домашних хозяек он представляет интерес как идеальная основа для жарки.
Соевое масло - полноценная замена привычного подсолнечного. В его состав входит большое количество непредельных жирных кислот, фосфорсодержащих соединений, витаминов и микроэлементов.
Рапсовое масло по вкусу напоминает оливковое. Его используют для жарки, салатов, выпечки. В последние пять лет в Европе значительно вырос спрос на это масло. Социологи объясняют это дешевизной продукта и его питательностью.
Оливковое масло считается одним из самых полезных. Оно понижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
Хлопковое масло биологической ценностью не отличается и достаточного количества полезных веществ не содержит.
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