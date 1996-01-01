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Римские каникулы
Что вы больше любите: активный отдых на грани экстрима или максимальный комфорт? Основательно изучать все достопримечательности с группой или путешествовать индивидуально? Корреспондент "ЗР", побывавший в мае в круизе по Средиземному морю, решил поделиться с читателями своим опытом и впечатлениями.
Когда и как лучше путешествовать?
Когда несколько лет назад во Владивосток впервые зашла одна из круизных "Принцесс", вид этой громадины, возвышавшейся над Морским вокзалом белоснежным айсбергом, казался чем-то нереальным, а сходившие с его борта люди - сплошными миллионерами. Но мечта когда-нибудь так путешествовать осталась. И оказалась вполне выполнимой. Круизные компании разной звездности работают с туроператорами по всему миру, в том числе и в России.
Круизный отдых имеет свои особенности, и о них надо знать. Так путешествовать очень удобно: ты только подходишь к судну, и все - отдых начался! Цепляешь на багаж бирку с номером каюты, и его доставят тебе к двери каюты. Никакого напряжения - только отдых, сопровождаемый безукоризненным сервисом.
Бассейны крытые и закрытые, фитнесс- и спа- центры, сауна, беговая дорожка, а на судах от четырех звезд и выше - гольф-площадка, где тренер научит тебя тонкостям любимой игры миллионеров. Магазины и бары, казино и рестораны...
Все это к услугам отдыхающих в перерывах между посещением жемчужин европейской цивилизации - Рима, Неаполя, Венеции, Сицилии, Барселоны, Канн, Флоренции и других городов Средиземноморья. Конечно, успеть за один день увидеть все красоты невозможно даже на организованной экскурсии. Так, многие американские туристы, которым понравилась Барселона, куда мы приехали утром, а в 17.00 судно уже отходило в Канны, написали немало жалоб в адрес круизной компании. По их мнению, Барселона стоит хотя бы двух дней... Вот вам яркий пример того, что круиз - это круиз... Тут, скорее, можно получить общее впечатление от Европы, от того или иного города, чтобы решить: в следующий отпуск только сюда!
Но зато когда ты на пути в другой город или страну, не нужно терять время. Здесь дорога - это уже отдых: все максимально удобно и комфортно. Это очень ценят те, кто не любит без конца перетаскивать чемоданы из гостиницы в гостиницу. Кто устает от автобусов и самолетов, у кого проблемы со здоровьем или кто путешествует с детьми, особенно с малышами.
Кстати, для них есть детская комната с множеством игр и игрушек и специальное детское меню. При необходимости ребенка можно оставить на попечение воспитателей. Интересно, что в нашем круизе были даже воспитатели, говорящие на русском. Так компания отреагировала на возрастающий спрос на круизы со стороны русскоговорящих. В нашем круизе их было около трехсот человек, то есть примерно 10% от общего числа туристов.
Как сэкономить на отдыхе
Конечно, тем, кто живет в западных регионах нашей страны, такое путешествие обходится намного дешевле, чем дальневосточникам. Так, стоимость авиабилета до Рима и обратно - примерно половина стоимости круиза (12 дней с посещением 8 городов). Но если путешествовать не в пик туристического сезона, а весной и осенью путешествие по этому же маршруту обойдется вам на 30-40%, а то и на половину дешевле.
Во-первых, первоклассный отдых, если покупать путевку заранее, также обойдется намного дешевле. Купив в январе-феврале путевку на май, вы здорово выиграете в цене.
Подгадав время поездки на период акции авиакомпаний, когда они продают билеты со скидками, можно улететь в Москву и обратно примерно за 16 тыс. руб., и примерно за 7 тыс. до Рима и обратно.
Лучше, если круиз будет спланирован так, чтобы переход между городами составлял не меньше суток. Тогда есть время восстановить силы после экскурсий и позагорать. Каждый день новый город - слишком утомительно. Много впечатлений и с ними сложно справиться. Так что жадничать не стоит - в каждом городе столько интересного, что уже после третьего-четвертого наступает некоторое пресыщение, и ты уже не рвешься, как в первые дни путешествия, сфотографировать каждый красивый дворец или фонтан.
И еще, не советую ездить в начале мая в места туристического паломничества в Европе. Да, там тепло и еще нет изнуряющей жары, но в это время во многих странах, как и у нас, - праздничные дни и многие планируют отпуска на это время. И народу кругом столько, что, кажется, весь мир в это время путешествует. Будьте готовы к очередям!
Например, чтобы попасть в музеи Ватикана, пришлось отстоять в очереди больше двух часов и потом осматривать "Сикстинскую капеллу" в плотном окружении туристов со всего мира, жаждущих увидеть в оригинале шедевр Микеланжело.
В Венеции на огромной площади Святого Марка яблоку негде было упасть! А желающих прокатиться на гондолах было столько, что в небольших переулках-каналах образовались огромные пробки, почти как в родном Владивостоке.
...И все-таки, несмотря не все эти "трудности", путешествия, в том числе и круизные, - самый лучший способ вложения средств. Полученные впечатления останутся с вами на всю жизнь и будут долго подпитывать положительными эмоциями. Копите деньги, но лучше не на "черный день", а для отдыха и путешествий.
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