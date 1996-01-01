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Квас со вкусом кока-колы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Бутилированный квас, который сегодня продается в магазинах, по вкусу очень напоминает кока-колу. Хотелось бы узнать, а обычный наш квас с классическим вкусом уже не производят?

- Видимо, наш читатель имел в виду традиционный вкус бочкового кваса. Предприятие ООО "Ливония" и сегодня производит данную продукцию. Если вы увидите квасную бочку, будьте уверены, что получите напиток с привычным вкусом.

Если квас оказался кисловатым, значит, нарушены сроки хранения напитка. Есть еще один важный момент - это состояние квасной бочки. К сожалению, многие предприниматели, специализирующиеся на квасной торговле, предпочитают не тратиться на регулярное мытье бочки.

Классический на вкус квас предлагает арсеньевский завод - единственное предприятие, которое производит "живой" напиток и разливает его в пластиковые полуторалитровые бутылки. Срок хранения такого кваса - трое суток. Цена - около 35 руб. за бутылку.

Во Владивостоке можно увидеть и квас в кегах. Его производят местные пивзаводы ("Владпиво", "Сучанское пиво"). И хотя это тоже "живой" квас, его вкус традиционным назвать нельзя.

А вот квас бутилированный с длительным сроком хранения привозится в край из центральных регионов России. Технология его производства предполагает наличие консервантов и прочих добавок. Поэтому если вы не хотите травить себя "химией", покупайте квас местных производителей.

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