Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Салата не первой свежести не бывает
- Во многих супермаркетах продаются готовые салаты, сколько раз покупала - и каждый раз неудачно. Но кто-то же эти салаты употребляет в пищу, в некоторых магазинах даже очередь за ними выстраивается...
- Действительно, нарекания в адрес кулинарной продукции не редкость. Недавно в лаборатории идентификации ТГЭУ прошла дегустация салатов, которые производятся кулинарными цехами владивостокских супермаркетов. В состав экспертной комиссии вошли специалисты Роспотребнадзора, Приморской ТПП, ОС "Наука-Сервис", кафедры технологии пищевой продукции ИПТТ ТГЭУ, представители краевой и городской администраций.
Для дегустации были выбраны самые популярные салаты, которые знакомы и любимы с детства: "Оливье" ("Мясной"), "Сельдь под шубой", "Винегрет", "Свекла с сыром и чесноком", "Морковь с сыром и чесноком". Каждому образцу был присвоен персональный код, чтобы гарантировать объективность оценки.
По сумме баллов на первое место вышла продукция ООО "В-Лазер Гипермаркет": эксперты отметили хорошие вкусовые качества и презентабельный вид салатов. На втором месте - ООО "Квин" (сеть магазинов "Ратимир"), на третьем - ООО "ДВ-ТОРГ" (торговый комплекс "Парус"), и замыкает список ЗАО "ТТПК" (торговый дом "Тихоокеанский").
"Салаты - очень сложный товар, - комментирует Галина ПОЛУПАНОВА, замначальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. - ведь это скоропортящаяся продукция, которая требует строго определенных условий хранения. Срок реализации салатов в зависимости от набора продуктов, которые там используются, может составлять от 6 до 72 часов (для салатов, выпускаемых по ТУ). Но зачастую потребитель не может получить информацию, в какой день и час была изготовлена эта продукция, да и температурный режим при хранении салатов тоже под вопросом".
Внешний вид товара бывает обманчив: за красивым "фасадом" может скрываться недоброкачественная продукция. И если внешне салат вам не понравился, лучше воздержаться от покупки. Что делать, если приобретенный салат вызвал расстройство пищеварения? Во-первых, можно обратиться в магазин и потребовать компенсации затрат. Но при этом покупатель должен быть готов ответить на вопросы: уверены ли вы, что расстройство вызвало именно это блюдо, сколько времени прошло с момента покупки и до употребления в пищу, в каких условиях салат хранился все это время и т. п. Даже если вы докажете свою правоту, единственное, на что вы можете рассчитывать, - это возврат денег.
Второй способ - обратиться в управление Роспотребнадзора (лучше всего захватить с собой остатки салата): тогда можно рассчитывать на то, что по вашей заявке будет проведена проверка в этом кулинарном цехе. Эксперты призывают потребителей: не стоит молчать, если вы приобрели некачественную продукцию, надо защищать свои права и тем самым воспитывать производителя.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Большинство учителей в опросе признались в этом