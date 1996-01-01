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Салата не первой свежести не бывает

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Во многих супермаркетах продаются готовые салаты, сколько раз покупала - и каждый раз неудачно. Но кто-то же эти салаты употребляет в пищу, в некоторых магазинах даже очередь за ними выстраивается...

- Действительно, нарекания в адрес кулинарной продукции не редкость. Недавно в лаборатории идентификации ТГЭУ прошла дегустация салатов, которые производятся кулинарными цехами владивостокских супермаркетов. В состав экспертной комиссии вошли специалисты Роспотребнадзора, Приморской ТПП, ОС "Наука-Сервис", кафедры технологии пищевой продукции ИПТТ ТГЭУ, представители краевой и городской администраций.

Для дегустации были выбраны самые популярные салаты, которые знакомы и любимы с детства: "Оливье" ("Мясной"), "Сельдь под шубой", "Винегрет", "Свекла с сыром и чесноком", "Морковь с сыром и чесноком". Каждому образцу был присвоен персональный код, чтобы гарантировать объективность оценки.

По сумме баллов на первое место вышла продукция ООО "В-Лазер Гипермаркет": эксперты отметили хорошие вкусовые качества и презентабельный вид салатов. На втором месте - ООО "Квин" (сеть магазинов "Ратимир"), на третьем - ООО "ДВ-ТОРГ" (торговый комплекс "Парус"), и замыкает список ЗАО "ТТПК" (торговый дом "Тихоокеанский").

"Салаты - очень сложный товар, - комментирует Галина ПОЛУПАНОВА, замначальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. - ведь это скоропортящаяся продукция, которая требует строго определенных условий хранения. Срок реализации салатов в зависимости от набора продуктов, которые там используются, может составлять от 6 до 72 часов (для салатов, выпускаемых по ТУ). Но зачастую потребитель не может получить информацию, в какой день и час была изготовлена эта продукция, да и температурный режим при хранении салатов тоже под вопросом".

Внешний вид товара бывает обманчив: за красивым "фасадом" может скрываться недоброкачественная продукция. И если внешне салат вам не понравился, лучше воздержаться от покупки. Что делать, если приобретенный салат вызвал расстройство пищеварения? Во-первых, можно обратиться в магазин и потребовать компенсации затрат. Но при этом покупатель должен быть готов ответить на вопросы: уверены ли вы, что расстройство вызвало именно это блюдо, сколько времени прошло с момента покупки и до употребления в пищу, в каких условиях салат хранился все это время и т. п. Даже если вы докажете свою правоту, единственное, на что вы можете рассчитывать, - это возврат денег.

Второй способ - обратиться в управление Роспотребнадзора (лучше всего захватить с собой остатки салата): тогда можно рассчитывать на то, что по вашей заявке будет проведена проверка в этом кулинарном цехе. Эксперты призывают потребителей: не стоит молчать, если вы приобрели некачественную продукцию, надо защищать свои права и тем самым воспитывать производителя.

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