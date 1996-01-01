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Китайский сервис в час пик

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Россияне с китайскими визами в загранпаспортах, решившие провести выходные в Поднебесной, на обратном пути столкнулись с проблемой приобретения билетов на международном направлении.

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского регионального управления федеральной пограничной службы, из всех наземных пунктов пропусков работал только "Пограничный" на железнодорожном и автомобильном пассажирских направлениях. Кроме того, День России не отмечали морские и воздушные пограничные переходы. Такой режим работы обычен для выходных и праздничных дней. Сложности у обладателей китайских виз начинаются из-за совмещения государственного праздника и выходных дней: кроме обычного пассажиропотока из "помогаек" добавились туристические группы.

Не обошли стороной неприятности и туристов, выезжающих в КНР по групповым визам. На этот раз отличилась китайская сторона: автобусы шли друг за другом с 15-20 минутным промежутком, и китайские служащие, ответственные за соблюдения графика движения, по-своему справлялись с русской неорганизованностью. К автобусам туристов провожали криком, а тех, кто возмущался подобному сервису, толкали в спины. Странно, что русские покорно молчали, мысленно занятые более важными делами: как поскорее пересечь границу и избежать проверки содержимого сумок.

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