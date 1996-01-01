У туроператоров - переходный период

С 1 июня МИД РФ начал обновление нумерации реестра туристских организаций, принимающих иностранных туристов.

Приморские туркомпании, которые вошли в Единый федеральный реестр туроператоров и планируют заниматься приемом иностранных туристов, также должны быть внесены в реестр туристических организаций, принимающих иностранцев, и получить учетный номер (референс-номер).

Как сообщили в администрации края, это требование касается тех компаний, которые находятся на консульском обслуживании в Консульском департаменте МИД России и представительстве МИД России во Владивостоке.

Для операторов предусмотрен переходный период до 1 сентября, в течение которого они должны представить в МИД выписку из реестра. Необновленные референс-номера туристических организаций будут автоматически закрыты 3 сентября 2007 г.