Находка покажет товар лицом

16 предприятий Находки заявили об участии в 10-м юбилейном конкурсе программы "100 лучших товаров России".

На городском отборочном этапе постоянно действующая комиссия по качеству оценила претендентов, заявивших себя в номинации "Услуги". Заключительной ступенью отбора лучших находкинских производителей товаров стала выставка-дегустация, которая была организована в администрации города. Свою продукцию на ней представили четыре предприятия непродовольственной промышленности и столько же "пищевиков". Среди них - Находкинский мясокомбинат с новыми сортами вареных и копченых колбас, рыболовецкий колхоз "Тихий океан" с подкопченной горбушей и малосоленой сельдью. А также хлебокомбинат, представивший ржаной хлеб и два вида лепешек "Фокаччо", и перерабатывающий комплекс БАМР, предлагающий на звание лучшего товара года полуфабрикаты, филе минтая и кальмар.

В категории непродовольственных товаров свою продукцию защищали Жестянобаночная фабрика и ювелирная мастерская индивидуального предпринимателя С. МУТАЛИМОВОЙ.

Как известно, лидеры всероссийского конкурса будут определены в номинациях: "Продовольственные товары", "Промышленные товары для населения", "Продукция производственно-технического назначения" и др. Финалисты смогут размещать логотип Программы на своей продукции.