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Камчатские гейзеры пробулькались

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Официальные лица предпочли не спешить с решением о судьбе Долины гейзеров. Минприроды РФ дало ученым и спасателям месяц на то, чтобы договориться о том, вмешиваться ли в природные процессы самовосстановления, которые уже начались.

Минприроды РФ не спешит с решением о том, как быть с пострадавшей от селевого потока Долиной гейзеров. Министр Юрий ТРУТНЕВ, сообщает "Газета.Ru", дал на подготовку окончательных выводов месяц. Изучением ситуации займется специальная комиссия, в которую войдут представители Рос-природнадзора, МЧС, руководства Камчатки и ученые.

Как сообщил РИА "Новости" официальный представитель Министерства природных ресурсов РФ Ринат ГИЗАТУЛИН, за месяц можно провести все соответствующие исследования, в том числе и изучить оползневые процессы, прояснить гидрологическую и геофизические ситуацию в районе долины. Тогда и станет понятно, что делать с созданной селевым потоком дамбой, перекрывшей реку Гейзерную, и с образовавшимся озером.

"Эти исследования смогут прояснить, как можно уничтожить дамбу и сможет ли природа ликвидировать ее самостоятельно. Также можно будет понять, что произойдет, если ликвидировать образовавшееся озеро", - сказал Гизатулин. Среди ученых, в том числе представителей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пока что преобладает мнение, что человеку не стоит вмешиваться в произошедшее: природа сама должна восстановиться, и спешить тут не стоит.

Мнение ученых подтверждает и сама природа. Как сообщил ИТАР-ТАСС зам.главы Росприроднадзора Олег МИТВОЛЬ, несколько гейзеров уже освободились от воды. "Уровень воды в озере, образовавшемся в Долине гейзеров, спал на 12 метров по сравнению с предыдущим максимумом, - сказал он. - Гейзеры начали освобождаться от воды, и они продолжают функционировать".

Досье

Напомним, что сошедший 3 июня около 14.30 по камчатскому времени (05.30 мск) сель накрыл около двух третей знаменитой Долины гейзеров в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. Уничтожены две вертолетные площадки, все хозяйственные постройки, домик с дизельной электростанцией и смотровые площадки для туристов. В этот момент в долине находилось 25 человек (19 туристов и 6 сотрудников заповедника), никто из них не пострадал.
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