Как подружиться с драконом

"Если российская компания намерена выйти на рынок Юго-Восточной Азии, то Вьетнам дает все основания начать именно с него, поскольку у власти сегодня находится то поколение, которое очень расположено к России", - уверена востоковед Дарья МИШУКОВА, один из лучших на Дальнем Востоке специалистов по Вьетнаму, автор книжной новинки "Путешествие в страну драконов и фей".

Несмотря на то что книга написана в форме путеводителя, она будет очень полезна тем, кто собирается установить или уже имеет деловые связи с Вьетнамом.

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены еще в 1950 году, и вьетнамцы до сих пор благодарны нам за оказанную братскую помощь. И хотя в начале 1990-х в российско-вьетнамском сотрудничестве наблюдался некоторый спад, после визита ПУТИНА во Вьетнам в 2001 году интерес к этой стране активизировался. Помимо крупных российских игроков - компаний "Альфа-груп", "Русский алюминий", "КамАЗ" и др. - на рынках Вьетнама присутствует и частный бизнес, который занимается переработкой пищевых продуктов, изготовлением пластиковых окон, производством морепродуктов и т.д. Также недавно открылся первый российско-вьетнамский банк (49% акций принадлежит Внешторгбанку и 51% - Банку инвестиций и развития Вьетнама).

Многие из политиков и крупных бизнесменов либо учились в СССР, либо работали вместе с советскими специалистами, и все, что связано с нашей страной, для них - приятные воспоминания молодости. В то время как у молодых вьетнамских управленцев, учившихся в Европе, США или Австралии, и которые спустя 10-15 лет придут к власти, будут другие воспоминания молодости, другие эмоциональные привязанности, а следовательно, и другие приоритеты.

При этом нашим бизнесменам стоит учитывать, что иностранный капитал во Вьетнаме допускается не во все сферы экономики. В предприятиях группы "А" (тяжелая промышленность, оборона и др. стратегические отрасли) участие иностранного капитала не допускается, в "В" - с некоторыми ограничениями, а вот в "С" предусмотрен свободный допуск. Если объем предполагаемых инвестиций не превышает $ 20 млн, то все вопросы решаются на уровне провинции в течение 15 дней с момента подачи документов (до $ 2 млн действует упрощенная процедура регистрации), если же объем вложений более $ 20 млн, то требуется утверждение на уровне премьер-министра. Система налогообложения зависит от того, к какому направлению относится бизнес. Если к приоритетному - связанному с внедрением новых технологий, призванных поднять национальную экономику, либо с национальной культурой и искусством, то возможно даже полное освобождение от налогов на срок от года до пяти лет. И если правильно составить устав и грамотно оформить документы, то хорошие налоговые льготы можно получить практически в любом бизнесе.

Другое дело, что перед тем, как выходить на рынок другой страны, нужно знать национальные особенности менталитета ее жителей. Несмотря на то что деловая коммуникация достаточно унифицирована и интернационализирована, она может дать сбой на эмоциональном фоне (как и, наоборот, позитивный эмоциональный фон может существенно ее облегчить). Надо знать, на что можно закрыть глаза, понимая, что это культурное явление или особенность менталитета, а на что вовремя среагировать. Так, например, для вьетнамцев характерно свободное отношение ко времени, из-за чего они нередко опаздывают на официальные встречи (и это не стоит расценивать как проявление неуважения). Кроме того, нам непривычно отвечать на некорректные, на наш взгляд, вопросы, которые кажутся вьетнамцам вполне уместными. И чем больше мы будем знать о стране делового партнера, тем проще наладить бизнес, тем больше шансов установить хорошие неофициальные отношения.