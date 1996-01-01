Какое жилье предпочитают покупать не москвичи

Рынок недвижимости качественно развивается не только в Москве, но и в регионах. По результатам масштабного исследования спроса на жилье в регионах, проведенного аналитическим центром www.irn.ru, оказалось, что желания и возможности иногородних покупателей очень сильно расходятся в вопросе количества комнат приобретаемого жилья.

Согласно опросу миграционно-активной части населения РФ, только 3,6% граждан изначально хотят купить однокомнатное жилье, а по мнению экспертов, эта категория квартир покупается в 31,4% случаев.

Согласно полученным данным, мнение экспертов серьезно отличается от результатов опроса населения. Так, люди отдают предпочтение 2- и 3-комнатному жилью, в то время как эксперты утверждают, что максимальным спросом у их клиентов, переезжающих в другие регионы, пользуются 1- и 2-комнатные квартиры.

Это связано с тем, что желания людей зачастую не соответствуют их финансовым возможностям.