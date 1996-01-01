Проектировать в Приморье умеют

На прошедшем 24-27 мая в Хабаровске ХI Дальневосточном архитектурном фестивале "ДВ "Зодчество-2007" был отмечен ряд работ приморских архитекторов.

Так, в номинации "Пропаганда архитектуры" первое место и малая золотая медаль были присуждены книге авторов из ДВГТУ Валентина АНИКЕЕВА и Виктора ОБЕРТАСА "История генеральных планов г. Владивостока".

Вторые места в своих номинациях заслужили генплан Владивостока и островных территорий, разработанный специалистами ОАО "Приморгражданпроект", и проект Приморского океанариума на б. Патрокл этого же института. "Серебром" также отмечен проект реконструкции кинотеатра "Океан" во Владивостоке Николая ФОМЕНКО из института "Востокпроект".

Третьих мест были удостоены проекты административного комплекса по ул. Береговой во Владивостоке ОАО "Приморгражданпроект", общественно-торгового комплекса по проспекту "Красного знамени" архитектора Евгения КУЗНЕЦОВА, индивидуального жилого дома Александра КАРЕПОВА из "ПромстройНИИпроекта" и реконструкция существующего здания по ул. Дальзаводской под общественно-торговый центр.

Диплома фестиваля был удостоен проект жилого комплекса "Победа" на Второй Речке.

Жюри также отметило активное участие в фестивале "ДВ "Зодчество-2007" Приморского отделения Союза архитекторов России.