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Дело о ложных пестицидах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Поддельные пестициды обнаружены в фермерских хозяйствах Хорольского и Октябрьского районов Приморья в ходе контрольных мероприятий. Об этом ДДГ "ЗР" сообщили в краевом Управлении Россельхознадзора.

Контрафактные препараты носят названия "Пивот", "Акробат", "Фацет" и "Пульсар". В ходе лабораторного анализа было установлено, что основного действующего вещества в составе этих препаратов гораздо меньше, чем положено по нормативам, остальные компоненты, содержащиеся в "адской" жидкости, пока остаются загадкой.

Для проведения полноценной экспертизы пробы поддельных препаратов направлены в испытательную лабораторию в Москву. По словам инспекторов Россельхознадзора, руководители фермерских хозяйств были шокированы результатами проверки.

Во-первых, сельхозпроизводители понесли существенные убытки (к примеру, один из фермеров приобрел 1 тыс. литров препарата по цене 745 руб. за литр). Кто-то использовал для приобретения препарата кредитные средства, рассчитывая на его высокую эффективность в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, кто-то расплатился с нечистоплотным продавцом сельхозпродукцией.

Во-вторых, еще не установлено, какой вред могут принести эти препараты здоровью людей, окружающей среде, насекомым-опылителям и другим животным. Кроме того, специалисты Россельхознадзора отмечают, что подделки наносят ущерб производителям качественных препаратов. Сейчас проводится расследование по факту распространения контрафактных пестицидов. Есть предположение, что в Приморье действует группа мошенников, которые не только реализуют опасную подделку, но и занимаются незаконным производством. Краевое Управление Россельхознадзора передало материалы дела в Приморскую межрайонную природоохранную прокуратуру, а также в УБЭП УВД по Приморскому краю.

Специалисты рекомендуют всем сельхозпроизводителям, использующим пестициды, не приобретать товар у случайных продавцов и по заведомо низкой цене; обязательно требовать сертификат соответствия, информацию с которого нужно сравнить с маркировкой на препарате. Необходимо внимательно изучить упаковку: если линии размыты и на этикетке присутствуют ошибки, значит, товар поддельный. Основную информацию о препарате можно получить из Каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ (с ним можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора www.mcx.ru). В случае сомнений рекомендуется обращаться к региональному представителю фирмы-производителя, в межрайонные отделы или краевое Управление Россельхознадзора. Телефон горячей линии: (4232) 96-38-55.

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