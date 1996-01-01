Лекарство от подделки

- Купила препарат от грибка на ногах, который раньше употребляла, причем он мне реально помогал. После применения последнего нет никакого эффекта, вот почему появилось подозрение, что мне продали подделку. Как это можно проверить?

- "ЗР" решил разобраться в ситуации вместе с читательницей. В некоммерческой организации, занимающейся защитой прав потребителей, нам помогли только советом - написать жалобу в Территориальное Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю на аптеку, где приобретался препарат. Посоветовали также обратиться в орган сертификации, где выдают документы на лекарственные препараты.

Как сообщили в отделе сертификации, покупательнице следовало пойти в аптеку, где приобретался препарат, написать претензию на имя руководителя и сдать остатки лекарства. Руководство аптеки, в свою очередь, должно было приложить к ним еще 29 новых упаковок и принести в отдел сертификации на исследование.

Возникает вопрос: найдется ли хоть одно предприятие, жаждущее добровольно вынести себе заведомо обвинительный приговор? Даже если женщина действительно вернула бы им подделку, сотрудники аптеки наверняка заменили бы ее на оригинал, добавив к ней еще несколько оригинальных упаковок. Впрочем, аптекари даже не стали тратиться на эту процедуру, заявив, что все лекарство с таким наименованием уже продано, причем во всех филиалах города одновременно.

А через месяц пришел ответ на написанное в адрес аптеки заявление от Роспотребнадзора: "В ходе рассмотрения жалобы установлено, что реализация лекарственных препаратов в аптеке производится при наличии сертификатов соответствия. В ходе внеплановой проверки предоставлены сертификаты соответствия на препараты. Условия хранения и реализации лекарственных препаратов в аптеке соответствуют требованиям санитарных норм".

Как отметили в Управлении милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства (УМБППР и ИАЗ) УВД по Приморскому краю, ситуация, в которую попала читательница, - чистое мошенничество. Таким образом, с подобной проблемой нужно обращаться в милицию, еще лучше - непосредственно в УМБППР и ИАЗ по адресу: ул. Хабаровская, 8 во Владивостоке. Пока же всерьез проблемой сертифицированных лекарственных препаратов в Приморье никто не занимался. Как полагают в правоохранительных органах, может, потому, что граждане не обращаются с заявлениями, а зря. Вместе с тем далеко не факт, что продавцы знают, что препараты, которыми они торгуют, поддельные. В Приморье поставляют лекарства три крупных поставщика, у которых закупают препараты все местные аптеки.