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Национальный парк ждет туристов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На территории Приморского края создан единственный на Дальнем Востоке национальный парк "Зов тигра".

Документы о его открытии были направлены в Правительстве РФ еще семь лет назад, и природоохранные организации Приморья уже почти потеряли надежду. Однако чудо произошло - 2 июня распоряжение подписал Михаил ФРАДКОВ.

Национальный парк "Зов тигра" займет более 800 га, его территория включает водораздельную часть хребта Сихотэ-Алинь, а также верховья рек Уссури, Милоградовка и Киевка. Географически это стык трех районов: Ольгинского, Лазовского и Чугуевского с самой высокой точкой Приморского края - горой Облачная - в центре. Сосредоточенные в парке природные комплексы не имеют аналогов ни на одной особо охраняемой природной территории юга Дальнего Востока: 57 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 6 видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу РФ.

По словам одного из инициаторов создания национального парка "Зов тигра" и координатора программы по особо охраняемым природным территориям Дальневосточного филиала WWF-Россия Юрия БЕРСЕНЕВА, эта территория играет исключительную роль в охране амурского тигра: "У нас начинается горячая пора - будем налаживать контакты с туристическими фирмами. Со своей стороны обязуемся проложить экотропы, построить туалеты, кемпинги, места для ночевок и обезопасить лес от пожаров".

Жители деревень и сел Ясное, Архиповка, Бреевка получат от 70 до 100 новых рабочих мест в качестве инспекторов национального парка, гидов-проводников и хозяев, способных принимать туристов в домашних гостницах. Также возможна работа в новых туристических фирмах, которые будут создаваться на базе национального парка. Примыкающие к национальному парку охотничьи хозяйства: "Южная долина", "Ясное", "Медведь" также получат возможность дополнительного заработка. На их территориях по полгода пустуют охотничьи домики, которые могут сдаваться туристам вне сезона.

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