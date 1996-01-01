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Недоступная квартира

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Москве цены на квартиры достигли убивающих спрос высот еще в конце прошлого года. В регионах этот процесс только завершается: в 38 субъектах Федерации цены в январе-марте поднялись более чем на 10%, а в некоторых - почти в полтора раза, сообщает Росстат. Ничего удивительного, говорят эксперты, московский рынок уже встал, регионы к нему подтягиваются.

В прошлом году цены на жилье росли бешеными темпами по всей стране, пишут "Ведомости". На новые квартиры они поднялись на 47,7%, на вторичку - на 54,4%, подсчитал Росстат (в 2005 г. на 17,5% и 18% соответственно). Лидером была Москва: столичные квартиры в новостройках подорожали на 53%, вторичное жилье - на 75%. По данным аналитического центра IRN.ru, рост был еще стремительнее - на 100%, а в эконом-классе - до 150%. В результате средняя цена за 1 кв. м достигла $4204, и московское жилье стало одним из самых дорогих в мире.

Высокие московские цены ударили по спросу. По данным Росстата, за январь-март новые квартиры в столице стали дороже на 3,2%, вторичка - на 2,4%. Независимые эксперты отмечают падение цен. По оценке бюро недвижимости "Агент 002", в I квартале оно составило 1,5-3%, а сделок было зарегистрировано 10 000 - в два раза меньше, чем за аналогичный период 2006 г. По данным IRN.ru, средняя стоимость 1 кв. м упала до $4107 (минус 2,3%). Зато в регионах рост продолжился, хотя и более медленными темпами.

По данным Росстата, за январь-март в среднем цены на российскую недвижимость выросли на первичном рынке на 6,5%, на вторичном - на 7%. В 38 регионах цены поднялись за три месяца более чем на 10%, утверждает Росстат.

Региональный рынок жилья развивается по московскому сценарию, но с традиционным небольшим отставанием, объясняет руководитель IRN.Ru Олег РЕПЧЕНКО. "Еще с советских времен было соотношение: однушка в Москве - это двушка в Питере, трешка в Волгограде и т. д., - напоминает коммерческий директор "СТ Групп Регион" Дмитрий ШМЕЛЕВ. Это правило, по его словам, действует и сейчас: Москва встала, а регионы подтягиваются.

Резкий скачок цен сделал жилье менее доступным, добавляет президент Института экономики города Надежда КОСАРЕВА. Если в 2005 г. семье из трех человек со средним доходом нужно было копить на стандартную квартиру в 54 кв. м 4,2 года, то в 2006 г. - уже 4,7. В тех регионах, где цены быстрее всего росли, рынок уже замер, рассказывают местные риэлторы: в Калининграде - месяц назад, на Алтае - два. В регионах достигнуты психологически важные отметки, выше которых люди не готовы платить, резюмирует вице-президент Российской гильдии риелторов Константин АПРЕЛЕВ.

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