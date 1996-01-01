Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Недоступная квартира
В Москве цены на квартиры достигли убивающих спрос высот еще в конце прошлого года. В регионах этот процесс только завершается: в 38 субъектах Федерации цены в январе-марте поднялись более чем на 10%, а в некоторых - почти в полтора раза, сообщает Росстат. Ничего удивительного, говорят эксперты, московский рынок уже встал, регионы к нему подтягиваются.
В прошлом году цены на жилье росли бешеными темпами по всей стране, пишут "Ведомости". На новые квартиры они поднялись на 47,7%, на вторичку - на 54,4%, подсчитал Росстат (в 2005 г. на 17,5% и 18% соответственно). Лидером была Москва: столичные квартиры в новостройках подорожали на 53%, вторичное жилье - на 75%. По данным аналитического центра IRN.ru, рост был еще стремительнее - на 100%, а в эконом-классе - до 150%. В результате средняя цена за 1 кв. м достигла $4204, и московское жилье стало одним из самых дорогих в мире.
Высокие московские цены ударили по спросу. По данным Росстата, за январь-март новые квартиры в столице стали дороже на 3,2%, вторичка - на 2,4%. Независимые эксперты отмечают падение цен. По оценке бюро недвижимости "Агент 002", в I квартале оно составило 1,5-3%, а сделок было зарегистрировано 10 000 - в два раза меньше, чем за аналогичный период 2006 г. По данным IRN.ru, средняя стоимость 1 кв. м упала до $4107 (минус 2,3%). Зато в регионах рост продолжился, хотя и более медленными темпами.
По данным Росстата, за январь-март в среднем цены на российскую недвижимость выросли на первичном рынке на 6,5%, на вторичном - на 7%. В 38 регионах цены поднялись за три месяца более чем на 10%, утверждает Росстат.
Региональный рынок жилья развивается по московскому сценарию, но с традиционным небольшим отставанием, объясняет руководитель IRN.Ru Олег РЕПЧЕНКО. "Еще с советских времен было соотношение: однушка в Москве - это двушка в Питере, трешка в Волгограде и т. д., - напоминает коммерческий директор "СТ Групп Регион" Дмитрий ШМЕЛЕВ. Это правило, по его словам, действует и сейчас: Москва встала, а регионы подтягиваются.
Резкий скачок цен сделал жилье менее доступным, добавляет президент Института экономики города Надежда КОСАРЕВА. Если в 2005 г. семье из трех человек со средним доходом нужно было копить на стандартную квартиру в 54 кв. м 4,2 года, то в 2006 г. - уже 4,7. В тех регионах, где цены быстрее всего росли, рынок уже замер, рассказывают местные риэлторы: в Калининграде - месяц назад, на Алтае - два. В регионах достигнуты психологически важные отметки, выше которых люди не готовы платить, резюмирует вице-президент Российской гильдии риелторов Константин АПРЕЛЕВ.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда