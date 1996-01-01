В России запрещен экспорт живого краба

Министерство сельского хозяйства РФ запретило вывоз за пределы исключительной экономической зоны России живых крабов. По мнению специалистов, жесткое вето позволит эффективно бороться с незаконным промыслом и сохранить запасы краба.

Напомним, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН предложил запретить вылов краба еще в июне 2004 г., во время встречи Президента России Владимира ПУТИНА с приморскими рыбаками на борту траулера "Арчер".

Как отметил руководитель департамента рыбного хозяйства администрации края Игорь УЛЕЙСКИЙ, запретительная мера позволит наладить более эффективную работу со странами - партнерами - Японией, Китаем, США, Северной и Южной Кореей, поставить надежный заслон браконьерству. Согласно новым правилам рыболовства, любое российское судно, зашедшее в иностранный порт с грузом живого краба на борту, автоматически считается нарушителем.