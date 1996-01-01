В Уссурийске раздали жилищные сертификаты

На прошлой неделе в администрации Уссурийского городского округа вручали жилищные сертификаты.

Счастливыми обладателями ордеров стали 25 семей не только из числа местных жителей, но и из других населенных пунктов, пожелавших иметь жилье в Уссурийске.

Сертификаты получили семьи уволенных с военной службы, вынужденных переселенцев и подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Что касается "цены вопроса", то стоимость каждого сертификата различна. В зависимости от количественного состава семей, а также из расчета 21 тыс. руб. за 1 квадратный метр сертификаты потянули на сумму от 700 тыс. до 1 млн 885 тыс. 680 руб.