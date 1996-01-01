Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Строители возродили постоянную выставку
На протяжении десятков лет во Владивостоке, в здании "ДальНИИС", была открыта постоянно действующая строительная выставка. Однако в середине 90-х, когда и само строительство как отрасль и строительная наука едва сводили концы с концами, экспозиция прекратила свое существование. Сегодня ситуация в отрасли изменилась и выставка обрела вторую жизнь.
Красную ленточку перерезали три академика - председатель ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО, первый вице-президент РААСН Вячеслав ИЛЬИЧЕВ и директор института "ДальНИИС" Пулат АББАСОВ.
Вячеслав Ильичев высказал в своем выступлении надежду, что у Владивостока есть счастливый шанс попасть в историю, если он возьмет на вооружение новый подход РААСН, который наметился в градостроительстве. При этом основой развития становится не только сам генплан, но и проработки о занятости городского населения, что и должно придать процессу гармоничность и динамику.
Открывшаяся на ул. Бородинской,14 выставка выглядит довольно солидно. Взять хотя бы открытую площадку перед институтом. На ней еще достаточно много места для экспонатов, но начало положено - это выставленный ассортимент компании "Вся русская сталь", строительная техника, изделия из железобетона, сруб дома из бруса.
Экспозицию выставочного зала открывают стенды с информацией о разработках в области строительной науки ученых "ДальНИИСа" и институтов ДВО РАН. Кстати, Валентин Сергиенко отметил, что если все эти разработки удастся внедрить в строительную отрасль края, то она сможет вывести домостроение на новый качественный уровень.
Хорошо представлены сегодня на выставке такие компании, как хабаровский завод "Базалит ДВ", ЦЭТ, российско-японское предприятие "Силовые машины-ДВ", ЗАО "Чистая вода", "Строймаркет", "Тереховский завод бетонных изделий", "Ондулин", ООО "HOTEX", ООО "Авика", "Империя окон", НПО "Гидротекс", ООО "Эверест", Оренбургская горная компания и др.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- Что будет с ценами на топливо до конца года
- Красной рыбы становится все меньше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа