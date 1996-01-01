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Строители возродили постоянную выставку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На протяжении десятков лет во Владивостоке, в здании "ДальНИИС", была открыта постоянно действующая строительная выставка. Однако в середине 90-х, когда и само строительство как отрасль и строительная наука едва сводили концы с концами, экспозиция прекратила свое существование. Сегодня ситуация в отрасли изменилась и выставка обрела вторую жизнь.

Красную ленточку перерезали три академика - председатель ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО, первый вице-президент РААСН Вячеслав ИЛЬИЧЕВ и директор института "ДальНИИС" Пулат АББАСОВ.

Вячеслав Ильичев высказал в своем выступлении надежду, что у Владивостока есть счастливый шанс попасть в историю, если он возьмет на вооружение новый подход РААСН, который наметился в градостроительстве. При этом основой развития становится не только сам генплан, но и проработки о занятости городского населения, что и должно придать процессу гармоничность и динамику.

Открывшаяся на ул. Бородинской,14 выставка выглядит довольно солидно. Взять хотя бы открытую площадку перед институтом. На ней еще достаточно много места для экспонатов, но начало положено - это выставленный ассортимент компании "Вся русская сталь", строительная техника, изделия из железобетона, сруб дома из бруса.

Экспозицию выставочного зала открывают стенды с информацией о разработках в области строительной науки ученых "ДальНИИСа" и институтов ДВО РАН. Кстати, Валентин Сергиенко отметил, что если все эти разработки удастся внедрить в строительную отрасль края, то она сможет вывести домостроение на новый качественный уровень.

Хорошо представлены сегодня на выставке такие компании, как хабаровский завод "Базалит ДВ", ЦЭТ, российско-японское предприятие "Силовые машины-ДВ", ЗАО "Чистая вода", "Строймаркет", "Тереховский завод бетонных изделий", "Ондулин", ООО "HOTEX", ООО "Авика", "Империя окон", НПО "Гидротекс", ООО "Эверест", Оренбургская горная компания и др.

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