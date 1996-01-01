Моргородке строят культурный пляж

Во Владивостоке на пляже станции Моргородок уже в конце мая обещают сдать новую стоянку маломерного флота. На территории пляжа также будет оформлена зеленая зона со всеми удобствами: беседками, лавочками, мангалами.

Чтобы отдыхающие не волновались за свои машины и могли спокойно отдохнуть, открыта небольшая платная стоянка. Родители смогут взять с собой детей, так как скоро здесь появится игровая площадка. Для тех, кто просто придет позагорать, вскоре будет завезен песок и поставлены лежаки.