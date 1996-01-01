Пляжи к погранзоне не относятся

Погранзоны остались только на территориях, прилегающих к государственной границе России с Китаем и КНДР

Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ ФСБ России "О пределах пограничной зоны на территории Приморского края", отменивший аналогичный приказ от 14 апреля 2006 года.

По сравнению с утратившим силу приказом, пределы погранзоны теперь значительно уменьшились. Это создаёт более комфортные условия для производственной, туристической деятельности в приграничье, а также для отдыха приморцев и гостей края.

В соответствии с новым приказом, пограничная зона в Приморье установлена на территориях, непосредственно прилегающих к государственной границе Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Традиционные места отдыха приморцев и жителей Дальнего Востока - всё морское побережье и пляжи озера Ханка, - в пограничную зону не входят.