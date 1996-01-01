Лето на лазурном берегу

Шамора, Песчаный, Триозерье, Витязь, Гамова, Славянка, Попова, Рейнеке и все побережье Приморья, вплоть до северных территорий, такова география популярных баз отдыха у жителей края, а также камчадалов, сахалинцев и хабаровчан.

Август уже разобрали

Дальновидные туристы бронируют места самостоятельно, уже сейчас на большинстве баз выкуплены путевки на две последние недели августа. Работают, как всегда, по 50-процентной предоплате.

Так, например, "Лазурный берег Приморья" предлагает номера-люкс в гостинице "Вояж" по 2500 руб. в сутки. Номер на четыре человека: две комнаты, санузел, телевизор, холодильник. В гостинице "Новая" однокомнатный номер -1800 руб., номер-люкс - 2200 руб. в сутки. Менее дорогой вариант - размещение в "магаданских" корпусах (комнаты 4-х и 2-местные, санузел на этаже, душ, вода холодная и горячая, 650 руб. койко-место) и "лесных" коттеджах (2-х-3-местные комнаты, санузел на этаже, 650 руб. койко-место). "Лазурный берег Приморья" предлагает питание в столовой: 2-разовое (обед, ужин) - 300 руб., 3-разовое (завтрак, обед, ужин) 380 руб.

Есть и более экономный вариант: от размещения в палаточном городке, до вполне приличных комнат летнего типа. В сервис последних включен санузел с умывальником на этаже, баня за дополнительную плату, столово-кухонные принадлежности и газовая плита на общей кухне. Можно разместиться в домиках типа "бунгало": услуги во дворе, душ платный, питание в столовой или индивидуально.

Так, на базе "Плесы Песчаного" есть "домики- палатки" ( 2 спальных места плюс дополнительное место - 350 руб. с человека) и домики "эконом- класса" (3 кровати, тумбочки, вешалка). Услуги во дворе. "Домики-палатки" в июне обойдутся в 600 руб. в сутки (2 человека, плюс 350 руб. за третьего), в июле - 700 руб., в августе - 800 руб. "Домики - эконом класса: июнь - 1000 руб., июль - 1200 руб., август - 1500 руб. (плюс 500 руб. за дополнительное место). В корпусе "Южный" предлагаются 3-4-местные номера - 2000 руб. в сутки. Здесь к услугам туристов телевизор, холодильник, умывальник и туалет. Душ на первом этаже. Можете рассчитывать на 3-разовое горячее питание - 350 руб. с человека. Для желающих готовить самостоятельно есть летняя кухня, посуду можно взять напрокат.

Отдохнуть можно и на севере

Многие приморцы и хабаровчане предпочитают отдых на севере Приморья, где еще сохранилась девственная природа и чистое море. Старейшей среди трех баз отдыха является турбаза "Сивуч" (ООО "Александр"), расположенная в живописном месте на берегу бухты Японка. Место в деревянном коттедже с печным отоплением (коттеджи рассчитаны на 7-10-11 мест с двух-, трех- и четырехместным размещением в комнатах) обойдется в сутки в 950 руб. вместе с трехразовым питанием. Это всего на 50 руб. дороже, чем в прошлым году. В "домике нефтяника" заводского исполнения проживание с питанием - 850 руб. с человека. В двух-, трех- и четырехместных летних деревянных домиках одно место - 640 руб. Место в стационарной двух-, трехместной палатке - 500 руб. Есть баня с сауной, час пользования - 85 руб. Можно пользоваться душем - 25 руб. В жаркое время многие предпочитают бесплатный душ (где вода прогревается солнцем). Турбаза рассчитана на 110 мест в летнее время, в зимнее - на 60.

В 3 км от моря и в нескольких км от с. Зеркальное, на берегу озера расположена база отдыха "Зеркальная". В летних домиках на 2-7 человек койко-место стоит 300 руб. без питания. С трехразовым питанием - добавьте еще 300 руб. В двух двухэтажных зданиях есть 2-4-местные обычные номера с телевизорами и холодильниками (без удобств) стоимостью 300 руб. с человека; есть номера-люкс, полу-люкс, там уже предусмотрены ванна, душ и туалет. Люкс на 5 человек в сутки - 1700 руб. (в целом за номер). Полу-люксы предлагают за 1000 руб. (на 2 человек) и за 1400 руб. (на 4 человека).

В 11 км от с. Зеркальное, прямо на побережье моря, располагается база отдыха "Песчаная", рассчитанная на 138 мест. Еще в прошлом году их было всего 100, но за год построили еще два деревянных дома повышенной комфортности - с конвекторами для обогрева, проточной водой в домах, холодильниками, телевизорами, кухней, гостиной. За лето через баз проходят более 1000 туристов. В этом году, с учетом дополнительно открывшихся мест, их будет явно больше. Сейчас туристов размещают в 25 домиках.

Открытие сезона - с 1 июня. База работает вплоть до конца сентября. Хотя, в отличие от "Сивуча", "Песчаная" находится не возле бухты, рядом - открытое море, но в жаркие денечки вода прогревается достаточно, к тому же преимущество пляжей Песчанки - песчаные берега. Туристов селят в деревянных двух-шестиместных домиках. Минимальная цена койко-места 300 руб., максимальная - 850 (без учета питания). С середины июля минимальные цены будут повышены.