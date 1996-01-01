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В облаках, на воде и под землей
Для любителей экстремального отдыха наступающее лето открывает новые возможности получать мощные дозы адреналина в трех стихиях. И в этом приморским любителям острых ощущений могут помочь местные турфирмы, культивирующие рынок внутреннего туризма уже не один год.
Под куполом парашюта
Полет под парашютным куполом - хорошая проверка собственной смелости, которая еще долго будет напоминать о себе в унылые рабочие будни.
Арсеньевский авиационно-технический спортивный аэроклуб каждые выходные предоставляет возможность прыгнуть из "кукурузника". Непременным условием является возраст не моложе 12 лет. Самостоятельный прыжок с парашютом совершается с высоты 800 м. При этом свободное падение длится около 15 секунд. Если же первый раз страшновато прыгать в одиночку, то можно совершить тандем-прыжок с опытным инструктором-мастером спорта под одним куполом-крылом с высоты 3 км.
Если нет желания ехать так далеко, то можно воспользоваться услугами аэроклуба "Озерные ключи", который также предлагает прыжки тандемом или в индивидуальном порядке. Подготовку новичков проводят во Владивостоке, а прыгают они на аэродроме в Артеме по выходным. Сбор на инструктаж по пятницам. Стоимость предварительной подготовки и прыжка 900 руб., "тандем" - 3000 руб.
В свою очередь, парашютный клуб "Седьмое небо" приглашает всех на аэродром в поселке Новонежино, где в выходные и праздничные дни организуются парашютные прыжки. Одновременно здесь же можно совершить авиационные экскурсии со спортивно-техническим клубом "РОСТО". Авиационная экскурсия длится час и проводится на учебно-тренировочном самолете Як-18Т. Старт из пос. Новонежино, затем маршрут пролегает вдоль береговой линии Владивостока, пересекает полуостров Муравьева-Амурского на восток и завершается в пос. Новонежино. Высота полета в районе Владивостока 600-800 метров.
Воспарить над землей предлагают и в качестве курсанта на двухместном спортивно-пилотажном самолете Як-52 (пилот и 1 пассажир) с выполнением фигур простого и высшего пилотажа ("мертвая" петля, "бочка", "штопор") с возможностью самостоятельно сидеть за штурвалом. Такие учебные вылеты проводятся над аэродромом "Новонежино" и длятся 15 минут. Индивидуальные и групповые заявки (3 человека) при условии самостоятельного трансферта до аэродрома стоят 9 тыс. руб. за вылет.
С небес под землю
Если же твердая почва под ногами дороже парашюта в небе, то краевые спелеоклубы и "Владивостокский диггер-клуб" к вашим услугам.
Для группы из 6-8 человек организуют ночной экстремальный маршрут с посещением казематов Владивостокской крепости, подземных бункеров компартии и НКВД, а также оборонительных сооружений советского периода.
Рукотворные сооружения кому-то могут показаться скучными, тогда смело надо спускайтесь в приморские пещеры, например, с Владивостокским городским клубом спелеологов. Соляник, Приморский великан или Мокрушинская уходят в глубь гор на сотни метров. Прохождение таких пещер требует специального спелеологического снаряжения и навыков обращения с ним, так что без опытных руководителей не обойтись. Достаточно напомнить о страшной находке, сделанной на хребте Чандалаз, когда в одном из залов Соляника нашли скелетированный труп туриста.
Простые пещеры можно посетить с "Мирабель-тур". Поездка к Серебряной и Дракону обойдется в 350 руб. с человека. "Лига ходьбы Женьшень" организует осмотр Белого дворца и Кабарги вместе с подъемом на Ольховую.
Романтика арбалетной вечеринки
Если в вашей компании намечается выездное корпоративное мероприятие, то закажите выездной арбалетный тир. Ваши друзья или коллеги будут в восторге от возможности пострелять из арбалетов!
В праздничном агентстве "Матис" есть все необходимое для организации мобильных арбалетных тиров в любом подходящем помещении или под открытым небом. В аренду выездного тира включены: оборудование площадки для стрельбы, установка щитов, аренда арбалетов, предоставление стрел и мишеней, услуги инструкторов. Все арбалеты безопасны, не являются оружием и не требуют специальных разрешений. Инструкторы покажут и научат, как (соблюдая все меры безопасности) стрелять из арбалета и попадать в мишени (обращаться по адресу: ул. Светланская, 103, тел. 22-68-72, 22-68-65).
Скорость, брызги и свежий воздух
Если темнота и холод подземелий вызывают приступы клаустрофобии, богатая речная сеть Приморья позволит испытать себя в сплавах, подготовив для более серьезных испытаний где-нибудь на Алтае или в Саянах.
Экстремальные ощущения можно получить, поучаствовав в сплаве по р. Кема, где предстоит промчаться по бурной и своенравной реке, полюбоваться ревущими порогами, водопадами, скалистыми каньонами и живописными скальными пейзажами. Такой маршрут организуют многие туркомпании края. Продолжительность - 7 суток. Время проведения туров - май, июнь, сентябрь, когда Кема наиболее полноводна. Сплавная часть реки около 80 км. Сплав производится на надувных туристских катамаранах в сопровождении опытных инструкторов. Стоимость сплава в пределах 6000 руб. с человека. Необходимо отметить, что все турфирмы осуществляют страхование своих клиентов. Но главное в любом экстремальном отдыхе - группу хорошую подобрать!
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