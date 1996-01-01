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Необитаемое счастье
- Планирую нынешним летом выехать с семейством на Рейнеке. Есть ли там цивилизованные базы отдыха, чистые пляжи, можно ли купить продукты в магазинах (или они работают только для своих?) и как лучше всего добираться до острова?
Как рассказал "ЗР" глава администрации островов Попова и Рейнеке Олег НОСКОВ, на острове Рейнеке постоянно проживают 26 человек, так что говорить о развитой инфраструктуре отдыха не приходится. Баз отдыха с капитальными домиками нет, зато несколько лет подряд работает палаточный городок. Палатки установлены на деревянных настилах, так что дождя можно не опасаться.
Из удобств для отдыхающих - столовая и раз в день душ с горячей водой. В прошлом году пользовались дизель-генератором, в этом, возможно, появится централизованное электроснабжение, поскольку на острове установили новые столбы и обновили оборудование электростанции. Если раньше свет давали на 4 часа, то теперь на 6 часов утром и вечером.
По сравнению с о. Попова Рейнеке относительно чистое место, хотя уборку производит староста острова Виталий НАГОРНОВ собственными силами. Что касается связи с большой землей, то на Рейнеке два раза в неделю ходят катера, с заходом на Попова. С июня в планах у "Мортранса" - запуск отдельного катера по маршруту Владивосток - Рейнеке.
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