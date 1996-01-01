Отпуск по расчету

Отдохнуть за границей, набравшись ярких, "вкусных" впечатлений и превратив стандартный групповой тур практически в индивидуальное (в смысле приобретаемой свободы) путешествие, сэкономив при этом значительную сумму денег, можно, если воспользоваться советами бывалых путешественников.

Покорение Поднебесной

С одной стороны, турфирмы края предлагают массу неплохих маршрутов для знакомства с нашим ближайшим соседом, с другой - иногда умудряются напрочь испортить впечатление о Китае, как это случилось с семьей моих приятелей. Из экскурсионного тура в Пекин они вернулись сильно разочарованные. Бесконечные поездки по различным фабрикам, куда с завидным упорством и лисьей хитростью заманивал группу китаец-переводчик, имевший процент от покупок, скудное питание, скомканные экскурсии и баснословно дорогие магазины, которые предлагал для шоппинга гид, лишили их удовольствия от поездки.

Следующим летом они отправились в Пекин самостоятельно, вместе с семьей соседей, и вернулись в полном восторге и с чемоданами покупок, совершенных на главных торговых улицах Пекина - Ванфуцзин и Сидань, - куда они так и не смогли вырваться год назад. Четко спланировав экскурсионную программу, они посетили все, что хотели, лишь однажды воспользовавшись услугам гида. С питанием проблем не было - улицы Пекина изобилуют европейскими кафе и ресторанами, а в русском районе Ябаолу можно отведать и украинского борща, и белорусских драников, и узбекского плова. А главное, ни в чем себе не отказывая, они потратили на экскурсии, питание и дорогу ту же сумму, что и в предыдущий отпуск, а удовольствия получили несравненно больше.

Итак, на чем можно сэкономить, если вы отправляетесь в Китай своей компанией: на визе (если в вашей группе будет не менее 5 человек, это обеспечит безвизовый въезд в страну), на руководителе группы, расходы на которого всегда ложатся на группу (эту функцию может взять на себя один из вас: ничего сложного, поскольку по всему маршруту вас встречают китайские переводчики), на услугах китайских гидов в части экскурсионной программы (без труда добравшись на метро до большинства достопримечательностей и имея хороший путеводитель, вы легко сориентируетесь на месте, тем более что во многих храмах и дворцах Пекина есть аудио-гиды на русском языке). Заказав один раз автобус на группу на целый день, посетив Великую китайскую стену и ряд экскурсионных объектов по вашему желанию, остальное время вполне можно обходиться метро и такси (пользуясь последним, обращайте внимание на стоимость за 1 км, указанную на боковом стекле машины - от 1,2 юаня до 2-х). А метро (билет - 4 юаня) позволит миновать громадные пробки в центре города. Если же у вас нет проблем с английским, то даже на стену можно съездить самостоятельно и за "копейки": от станции метро Чжишуйтань регулярно ходит автобус-экспресс №919, и поездка на участок Бадалин и обратно - час в одну сторону - обойдется вам всего в 5 юаней (менее 20 руб.).

Путешествовать по Китаю самостоятельно несложно: заказав через турфирму переезды и отели, а также встречи-проводы китайских гидов, с остальным вы вполне справитесь сами. Кстати, если же желающих составить вам компанию не нашлось, а визу стоимостью около 2500 руб. открывать не хочется, попросите турфирму присоединить вас к какой-нибудь группе, въезжающей в КНР на нужный вам срок. Это обеспечит вам безвизовое пересечение границы. Прилетев с группой, допустим, в Пекин, вы отправитесь по своему маршруту, а на обратном пути встретитесь в том же Пекине и вернетесь вместе домой.

Итальянские каникулы

Большинство типовых программ, которые предлагают туроператоры по Италии, по существу, обычные автобусные туры, превращающие путешествие по этой красивейшей стране в гонку. В аэропорту Римини (именно отсюда стартует большая часть экономичных туров) вас встретит автобус, на котором вам и предстоит передвигаться по стране. Очень быстро вы поймете, что то, что красиво прописано в программе, не всегда соответствует истине. Вместо обещанных 4-х часов свободного времени, допустим, во Флоренции, может оказаться всего час ("Что поделать, пробки", - вздохнет гид), вместо того чтобы насладиться чашкой кофе или бокалом мартини на площади Сан-Марко в Венеции, вы потащитесь за гидом в какою-нибудь малобюджетную кофейню... А ведь все может быть иначе.

Курортный городок Римини действительно очень хорош для первого знакомства с Италией. Закажите 7-14-дневный тур типа "Отдых на Адриатике", в стоимость которого входит авиа-перелет и отель, и составьте свою программу. Воспользовавшись услугами итальянской компании Bonneli Bus, организующей междугородные автобусные поездки (или пользуясь железной дорогой), вы самостоятельно посетите Венецию и Флоренцию, Болонью и Рим, Равенну и Верону. Причем за существенно меньшие деньги, чем предлагают российские туроператоры. Так, например, поездка в Рим предлагается ими за 100 евро с человека (5-6 часов по окружным бесплатным дорогам в одну сторону и несколько экскурсий галопом, питание не входит), в то время как, воспользовавшись услугами Bonneli Bus, вы заплатите всего 46 евро, получив в подарок суточный проездной для поездок в метро, и потратите на дорогу гораздо меньше времени. Автобус высадит вас в определенном месте, куда вы должны явиться вечером к назначенному часу, и целый день в Риме - в вашем распоряжении!

Подобным образом можно посещать и другие города: так, вместо 80 евро за поездку в Венецию с московским туроператором (более 6 часов в одну сторону!) можно заплатить всего 25 евро на поезде (2,5 часа в одну сторону с простой пересадкой в Болонье). 34 евро стоит билет во Флоренцию в обе стороны и т.д. При этом никто не навязывает вам питание, программу знакомства с городом, вы самостоятельно планируете день и получаете от этого огромное удовольствие! Конечно, одного дня на такие потрясающие города мало, но вы составите о них свое первое впечатление, чтобы позже вернуться туда вновь.

Билеты на Bonneli Bus продаются в многочисленных турбюро Римини, а пользоваться услугами железной дороги очень просто: подойдите к окошку информации на вокзале в Римини, назовите направление, время поездки и получите распечатку с вариантами поездки и стоимостью билетов.

Эти же советы применимы и к знакомству с другими странами, будь то Вьетнам или Франция, Германия или Испания. Да, подобные поездки требуют серьезной подготовительной работы, но удовольствие от проведенного таким образом отпуска перекрывает все незначительные трудности.