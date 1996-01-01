Купе пометят "М" и "Ж"

С 1 июля 2007 г. пассажиры всех поездов дальнего следования ОАО "Российские железные дороги" смогут выбрать билет в мужское, женское или смешанное купе.

Как сообщил "ЗР" пресс-секретарь ОАО "РЖД" Александр АРТАМОНОВ, с 15 января 2007 г. в качестве пилотного проекта эта возможность была предоставлена пассажирам только в 8 поездах компании. Новое предложение понравилось, теперь с 1 июля 2007 г. пассажиры всех поездов дальнего следования смогут выбрать билет в однополое или смешанное купе.

Приобрести проездные документы с такой услугой можно во всех билетных кассах, в том числе в кассах организаций, не входящих в структуру ОАО "РЖД". Тип купе указывается в соответствующей графе билета. Сами купе в поездах не маркируются, так как внутренним содержанием друг от друга не отличаются. Оформление билета по новой системе в мужское, женское либо смешанное купе не потребует каких-либо дополнительных материальных и временных затрат со стороны пассажира. Стоимость билета остается такой же, как и в других вагонах равного класса. Все расходы, связанные с предоставлением пассажирам права выбирать купе, компания ОАО "РЖД" берет на себя.