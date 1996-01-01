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От турфирм потребовали гарантий
До 1 июня российские туристические компании должны дать финансовые гарантии своей деятельности. Для работающих в сфере международного туризма - это 5 млн руб., в сфере внутреннего туризма - 500 тыс. руб.
Такие гарантии туристические компании должны дать в соответствии с поправками к ФЗ "Об основах туристской деятельности". Их суть сводится к предоставлению доказательств, гарантирующих защиту российских туристов от непредвиденных обстоятельств.
В настоящее время Федеральным агентством по туризму ведется единый реестр прошедших проверку туркомпаний. Всего в России ее прошли 59 туроператоров! Правда, это только первый список. Среди них 7 приморских: "Гавань", "Дальинтурист", "Каникулы", "Фрегат-Аэро", "Тихоокеанская волна", "Владивостокское бюро путешествий и экскурсий", "Приморское бюро международного молодежного туризма "Спутник". Восьмая компания - "Русский остров" допустила неточности в оформлении документов. Между тем в Приморье на туристическом рынке работают около 130 компаний, занимающихся международным и внутренним туризмом.
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