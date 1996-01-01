В Приморье создана комиссия по работе с обманутыми дольщиками. Решение об этом принято генеральным советом приморского отделения партии "Единая Россия".

Главная задача рабочей группы комиссии - создание полного реестра пострадавших, реестра недобросовестных фирм и компаний-застройщиков, действующих на территории Приморского края, а также инвентаризация недостроенных объектов. Всех обманутых дольщиков просят в срок до 15 июня сообщить данные о себе в рабочую группу по электронной почте: soinvestori@mail.ru или по телефону во Владивостоке: 8 (4232) 22-47-65.

Как сообщил возглавляющий комиссию председатель федерации профсоюзов Приморского края, депутат ЗС ПК Виктор ПИНСКИЙ, сегодня в крае продолжают активно рекламироваться "пирамиды", предлагающие населению принять участие в строительстве доступного жилья. И это несмотря на то, что случаи обмана дольщиков в Приморье ранее получили широкую огласку.