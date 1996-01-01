Президент расселит аварийное жилье за 48 часов

Владимир ПУТИН провел встречу с членами Совета Общественной палаты, на которой предложил ввести четкое определение понятий ветхого и аварийного жилья.

Президент отметил, что в законодательстве на сегодняшний день существуют "люки и белые места: нет самого понятия, что такое аварийное жилье и что такое ветхое жилье". "Аварийное жилье мы должны расселять за 48 часов, а что такое аварийное жилье - непонятно", - отметил президент. При этом он подчеркнул, что множество людей продолжает жить в аварийных домах в течение длительного времени.

Как сообщает Yтро.ru, по мнению Путина, в этом направлении необходимо будет осуществлять совместную деятельность с Минрегионразвития, а также провести аудит финансовых ресурсов, выделенных на капремонт и расселение ветхого жилья.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав ГЛАЗЫЧЕВ в своем докладе относительно ситуации в ЖКХ отметил, что на капремонт и расселение аварийного жилья выделяются внушительные суммы, "но есть опасность, что в значительной степени серьезный ремонт будет заменен, как у нас принято, "ямочным". Поэтому в работе по контролю и аудиту за выделяемыми средствами Глазычев предложил задействовать общественные организации на местах: "Они докажут таким образом свою эффективность или неэффективность. Это будет своего рода проба боем".