"Город-2007" был впечатляющим

Выставка "Город" проходила во Владивостоке на прошлой неделе в 14-й раз, но ее отличительной чертой был подъем активности участников.

Если в прошлые годы часть выставочного комплекса "Динамо" занимали выставки проектировщиков и студенческих проектных и дизайнерских работ, то на этот раз для них места не осталось. Все выставочные места были заставлены стендами участников. Всего в выставке принимали участие 116 компаний, в том числе из США, Кореи, Китая и Вьетнама.

Закрепляется традиция участия в этой выставке строительных компаний, предлагающих жилье. Питерцы и москвичи, правда, не выставлялись, но зато были свои компании - "Аркада", "Косандра", "Фонд недвижимости", Домостроительный завод (ДСЗ) из Хабаровска.

Заместитель технического директора ДСЗ Александр КОРОЛЬКОВ отметил, что жилье, которое строит эта компания, пользуется большой популярностью - заказчики есть в Приморье, на Сахалине, в Якутии, Корякии. Популярность объясняется тем, что стоимость 1 кв. м жилья без отделки получается около 13 тыс. руб., а с отделкой - 17 тыс. Востребована продукция Домостроительного завода и в пригородах больших городов при строительстве коттеджных поселков.

Удивляют новые материалы и технологии, которые показали участники выставки. Например, конверсионная продукция ТСМ-керамик. Это гидротеплоизоляционная краска, которая может наноситься практически на любую поверхность.