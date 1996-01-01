Владивосток объявил конкурс на ремонт дорог

В администрации Владивостока объявлен конкурс на ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог в 2007 г. На выполнение работ из бюджета города выделено около 11 млн руб.

Как сообщили в комитете муниципального заказа администрации города, согласно контракту заказчик должен отремонтировать дорожное полотно по следующим адресам: ул. А. Юмашева, 16а, 18, ул. Карякинская, 33, ул. Сафонова, 20, 33, ул. Борисенко, 110. В частности, необходимо произвести устройство около 12 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия, выполнить ремонт дорожного полотна, установить бортовые камни и др.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе пройдет 4 июня. Вся конкурсная документация предоставляется бесплатно на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru.

Напомним, первый конкурс завершился в апреле, по его итогам победитель - МУПВ "Дороги Владивостока" - должен провести ремонтные работы на общую сумму более 50 млн руб. по улицам Шошина, Иртышская, Фирсова (в том числе Фирсовская развязка), а также в районе улиц Постышева и Волгоградская.