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Кредит "под стройку"
Строительство жилья - процесс многогранный. Сегодня существует целый ряд схем, позволяющих профинансировать строительство. В том числе банковский кредит, который выдается на эти цели непосредственно застройщику. И рынок кредитования строительства жилья в Приморье развивающийся. На нем есть место новым игрокам, программам и решениям.
Сегодня этот рынок в крае только формируется и развивается. Активно начали занимать рынок в этом направлении Сбербанк и ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк. "Без развития этого рынка говорить о строительстве качественного массового жилья не приходится", - комментирует Марина ЛОМАКИНА, генеральный директор Приморского ипотечного агентства "Наш дом - Приморье".
Рынок свободен по нескольким причинам. Во-первых, приход банков в этот сектор тормозит то, что не все застройщики готовы "открыться". Во-вторых, далеко не все банки имеют все необходимые ресурсы и вообще занимаются проектным финансированием.
Для того чтобы банк согласился выделить средства на финансирование, проект строительства должен быть аккредитован в этом банке. "Аккредитация проекта банком или аккредитация строительной компании не только снижает банковские риски. Этот процесс также минимизирует риски дольщиков и сводит к минимуму риск дольщика стать одним из "обманутых дольщиков", - отметила М. Ломакина.
В целом процесс кредитования застройщика достаточно прост. Сначала - аккредитация объекта и компании. "Выдавая кредит, мы допускаем, что строительная компания может быть убыточна по документации. Это особенности такого бизнеса на начальном этапе строительства" - пояснила Татьяна КАБАНОВА, кредитный инспектор отдела инвестиционного кредитования Приморского отделения Сбербанка №8635.
При положительном решении деньги, выданные по кредиту, переводятся на расчетный счет строительной компании, которая и погашает этот долг средствами дольщиков. При этом банк проводит мониторинг использования заемных средств застройщиком. Застройщик предоставляет документацию, планы финансирования. Также специалисты банка наведываются на место строительства, чтобы наглядно убедиться в правильном использовании средств.
Финансовые риски банков при подобных предложениях закономерны. Кредит выдается на то, чего еще фактически нет. Вероятность, что дом так и не будет построен, есть всегда, поэтому в интересах кредитора минимизировать эти риски.
"Мы финансируем строительство не раньше, чем наступает этап возведения фундамента. Таким образом мы снижаем свои риски. Обеспечением кредита является залог строящегося жилья. Т.е. фактически то, чего еще нет", - уточнил Дмитрий ЯШУНИН, начальник отдела проектного кредитования ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк".
Одна из главных проблем кредитования под строящееся жилье порождена Федеральным законом №214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ". Закон обязывает регистрировать договоры долевого участия. Сегодня застройщики стараются обходить эту норму, поскольку неизвестно, будет ли строительство закончено, и если да - уложится ли застройщик в положенные сроки. По словам специалистов ПримСоцБанка, работа в этом направлении ведется и договоры по аккредитованным в банке объектам зарегистрированы в должном порядке.
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