Во Владивостоке открывается единая ресторанная служба

В конце мая во Владивостоке начнет свою работу единая ресторанная служба 705-505. Она будет ориентировать жителей по всем гастрономическим местам города. Как сообщил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ, справочная открывается в рамках "Фестиваля Авторской кухни". Она будет информировать людей о ресторанах Владивостока, об их эксклюзивных меню и давать информацию о шеф-поварах. Также через единую справочную можно забронировать столики.