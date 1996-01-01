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Молочные реки бывают только летом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Правда ли, что большинство молочной продукции в Приморье производится не из натурального молока, а из сухого? В таком случае понятно происхождение комочков и сгустков в свежем молоке.

- Из какого сырья производится молочная продукция, могут сказать только технологи заводов изготовителей. Как правило, каждый производитель утверждает, что вся их продукция изготавливается из натурального сырья. Но производитель лукавит. Многие молочные продукты по технологии изготовления предусматривают использование сухого молока. Например, сметана.

Что же касается молока и кефира, то эксперты отмечают, что в Приморском крае крайне скудна сырьевая база. Поэтому каждый завод в разное время года вынужден использовать сухое молоко. В основном это бывает в зимний период, когда удои резко снижаются. В конце весны, как только начинает зеленеть травка, удои резко возрастают. По данным отдела животноводства краевого департамента сельского хозяйства, сегодня надои на одну корову в сутки составляют 7,6 кг. В прошлом году эти показатели были 6, 4 кг. А вот завезенные в край прошлой осенью племенные коровы из Австралии дают 16, 5 кг.

В общем, показатели по надоям каждый год растут. Поэтому, скорее всего, в летний период купленное вами молоко будет изготовлено из натурального сырья - обратите внимание на информацию о составе на упаковке. А вот комочки в молоке могут присутствовать, когда оно действительно было произведено из сухого. Причем они появляются только тогда, когда истекает срок хранения продукции.

Досье

В Приморском крае сегодня 4 крупных производителя молочной продукции: Владивостокский молочный комбинат, Уссурийский молочный комбинат, Артемовский гормолокозавод и два завода, входящих в холдинг "Зеленые листья", самое крупное производство во Владивостоке. В квартал он производит около 5 тыс. тонн молочной продукции. Уссурийский завод - около 3 200 тонн, Артемовский - 1000 тонн, а заводы "Зеленых Листьев" - 1 900 тонн в квартал.
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