Пляжи проинспектируют

В ближайшие две недели администрация Владивостока и специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю проверят все пляжи Владивостока.

Как рассказали "ЗР" в пресс-службе администрации Владивостока, проверки будут комплексными и их главная цель - узнать, насколько готовы пляжи к летнему сезону. Итоги проверок будут оглашены на совещании под руководством и. о. главы администрации Владивостока Юрия КОРНЯ. А с арендаторами, которые не приведут свои пляжи в порядок к этому сроку, могут быть расторгнуты договоры. Также ожидается, что на совещании специалисты Роспотребнадзора озвучат места морской акватории, где можно будет купаться.