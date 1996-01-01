Упакуйте мне парус!

В последние годы активный отдых в нашей стране набирает популярность, и Дальний Восток в этом смысле не исключение. Целыми днями жариться на пляже, потягивая прохладительные напитки и лениво созерцая окружающую тебя красоту, - это скучно и давно уже не актуально. Как можно пребывать в бездействии, когда вокруг столько соблазнов встряхнуться и получить порцию адреналина? Ассортимент товаров для активного отдыха на воде изучал корреспондент "ДК".

Магазины, специализирующиеся на продаже такого снаряжения, как правило, предоставляют дополнительные услуги по обучению, прокату, а зачастую и по сервисному обслуживанию. Если говорить точнее, то мы получаем магазин, клуб, школу, прокатный пункт, сервисный центр в одном, что очень удобно. Почти все работают под заказ и готовы привезти конкретную модель снаряжения по желанию клиента. Летний ассортимент товаров для активного отдыха появляется в продаже к началу сезона - в апреле-мае.

Дайвинг - это серьезно

Минимальный набор водолазного снаряжения сегодня обходится в $1,5-2 тыс. В отличие от зарубежных стран в России пока нет закона, запрещающего продажу снаряжения для дайвинга человеку, который не прошел соответствующего курса обучения. Если у вас нет подтверждающего документа, то в США, например, вы сможете купить любое водолазное оборудование за исключением регулятора и баллона (приспособлений для дыхания). Считается, что вы подвергаете свою жизнь опасности, если пытаетесь погрузиться самостоятельно, без помощи инструктора. Но и в России каждый уважающий себя магазин сначала поинтересуется, есть ли у клиента опыт погружений, если тот демонстрирует полное незнание предмета (будьте уверены, профессионал всегда вычислит "чайника").

"Когда в наш магазин приходит человек, который хочет заниматься дайвингом, но не обучен этому, мы советуем ему не спешить с покупкой, а для начала пройти курс обучения, - рассказывает Сергей СЕМЕНЕНКО, руководитель дайв-центра "Босфор Восточный", курс-директор PADI. - Обучение включает в себя теоретические занятия, пробные погружения в бассейне, а затем на открытой воде. В ходе обучающего курса мы подробно рассказываем обо всем водолазном снаряжении, кроме того, человек может взять на прокат разные модели, чтобы понять, что ему нужно, а потом прийти в магазин и сделать выбор уже со знанием дела".

Дело в том, что моделей много, все они имеют разный набор функциональных возможностей, производителей тоже предостаточно, и разброс по ценам может быть очень большой. В ходе обучения и пробных погружений человек понимает, что ему действительно необходимо, а без чего вполне можно обойтись. Кстати, некоторые магазины даже предоставляют скидку на снаряжение клиенту, который прошел обучение в их школе.

Кто-то торгует снаряжением б/у, кто-то не занимается этим принципиально. Преимущество подержанного оборудования - это, разумеется, низкая цена, а новая техника считается надежнее, к тому же на нее всегда дается гарантия. По словам Сергея Семененко, сейчас дыхательная техника для подводного плавания достигла такого уровня развития, что придумать что-то принципиально новое уже невозможно: в основном инновации направлены на то, чтобы обеспечить дайверу максимальное удобство и комфорт. Что сегодня быстро шагает вперед - так это подводные компьютеры, которые пришли на смену водолазным таблицам (постоянно разрабатываются новые программы, совершенствуются алгоритмы и проч.). Ну и, разумеется, производители водолазного снаряжения постоянно обновляют дизайн. Здесь работает такая же схема, как в индустрии моды: в конце сезона магазины устраивают распродажи. Бывает, что часть товара остается зимовать, и в следующем сезоне прошлогодние модели продаются уже по более низкой цене.

Вооружившись парусом и ветром

Прежде чем покупать снаряжение для виндсерфинга или кайтсерфинга, тоже очень желательно позаниматься с инструктором. Во-первых, для того чтобы понять, твоё это или нет, и, во-вторых, чтобы определиться с выбором снаряжеения.

Для тех, кто пока далек от экстремальных развлечений, напомним, что виндсерфинг - это скольжение по воде на легкой доске под парусом, а в кайтсерфинге роль паруса выполняет воздушный змей. Если вы собираетесь в отпуск в жаркие страны и хотите там блеснуть перед загорелыми красотками (или мачо - кто перед кем), лучше сначала потренироваться здесь, на родине, чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не тратить на отдыхе свое время и деньги на приобретение первичных навыков. Зачастую при магазинах есть клубы с опытными инструкторами, если нет - продавцы всегда подскажут, куда можно обратиться. Как правило, серфстанции оказывают услуги по хранению снаряжения - это избавляет серфингистов от необходимости транспортировать его туда-обратно.

"Доски для новичков, как правило, более длинные и широкие, и соответственно более устойчивые, - говорит Максим БЕСПАЛОВ, директор магазина Dream Team. - Если говорить о ценах на доски, они могут отличаться в разы и в основном зависят от материалов, которые используются при изготовлении, а также от бренда. Ассортимент снаряжения для серферов просто огромный, поэтому многие покупатели делают заказ заранее, в конце сезона, потом вносят предоплату и получают максимально возможную скидку - магазину такая схема тоже выгодна, ведь это означает, что мы привозим товар, на который уже есть гарантированный покупатель".

Стоимость минимального комплекта оборудования начинается от $1,4-1,5 тыс. - это если речь идет о новом товаре, в случае б/у - от $500. В свою очередь, цены на подержанное снаряжение определяются несколькими факторами (примерно так же, как и на автомобильном рынке): это первоначальная стоимость, год выпуска, состояние и внешний вид.

И мотор ревет!

Где не требуется специального обучения, это при покупке надувной лодки, к тому же тут есть очень даже демократичные варианты. Цены на лодки из прорезиненной ткани начинаются от 3,5 тыс. руб.: это товар российского производства, и на него даже есть гарантия - 6 месяцев. Но недорогой материал диктует ограничения: во-первых, сделать большую лодку из такой ткани нельзя (максимум - 2-3-местную), а во-вторых, она требует к себе повышенного внимания со стороны хозяина - после каждого использования ее нужно опреснить и просушить, быть очень осторожным с острыми предметами и т. д.

Вторая группа - надувные лодки из поливинилхлорида стоимостью от 20-25 тыс. руб. и выше (есть и российские, и импортные). "ПВХ обладает высокой стойкостью и к истиранию, и к соленой воде, и к биологическому воздействию, - отмечает Сергей ЛУКЬЯНОВ, директор водомоторного отдела магазина "Босфор Восточный". - Такую лодку можно свернуть сырой, и проколоть ее гораздо сложнее. Гарантия составляет 5 лет на материал, 2 года на проклейку швов и 12 месяцев на уключины, полы, весла и проч.".

Обычно магазины, торгующие лодками, заодно предлагают и лодочные моторы, а также водные лыжи и вейкборды (как правило, зарубежного производства). Средний мотор для надувной лодки стоит порядка $2-3 тыс., цены на водные лыжи и вейкборды начинаются примерно от 6 тыс. руб. Вейкборд - это доска с креплениями для ног, предназначенная для скольжения по поверхности воды с помощью буксирующего катера или лодки. Знатоки утверждают, что езда на вейкборде сильно напоминает процесс катания на сноуборде, так что сноубордистам освоить это снаряжение будет несложно. Так же как и в серфинге, доски для начинающих более устойчивы и "прощают" новичкам многие ошибки.

Фото предоставлены компанией "Компьютер Центр ДНС".