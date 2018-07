...А с бумажкой - человек

Брать с собой наличные в дальнюю дорогу весьма рискованно: их можно потерять, их могут украсть и, к сожалению, отнять. Во избежание подобных финансовых неприятностей и нервных потрясений придумана особая система дорожных чеков, появившаяся задолго до создания пластиковых дебетовых и кредитных карт. О ее надежности свидетельствует тот факт, что все чеки American Express, выпущенные начиная с 1891 года, принимаются к оплате и сегодня.

В настоящее время в мире используется более десятка видов дорожных чеков. Наиболее престижные и популярные - American Express, Visa и Thomas Cook. Основное их отличие друг от друга - это регионы использования. Чеки American Express более широко используются в США и Японии, что очень актуально для дальневосточников. Visa и Thomas Cook более предпочтительны в Европе.

Дорожный чек можно обналичить практически в любой стране мира, обменяв на валюту страны пребывания, причем обменный курс более выгоден по сравнению с курсом обмена наличной валюты. При этом следует знать, что дорожный чек обналичивается только на полную сумму номинала. В представительствах компаний-эмитентов (международных платежных систем) дорожные чеки обмениваются на наличные без комиссии.

Кроме того, за рубежом комиссия при покупке чеков обычно ниже, чем при использовании пластиковых карт. Некоторые японские банки принимают чеки American Express к обналичиванию без комиссии. Аналогично поступают в одном из крупнейших банков КНР, если чеки American Express в долларах США обменивают на юани. Кроме того, чеками можно расплачиваться в супермаркетах и магазинах, ресторанах и отелях.

В профиль и анфас

Согласно исследованию, проведенному корреспондентом "ДК" в столице Приморья, устойчивое хождение имеют лишь чеки American Express. Некоторые кредитные организации, например, Банк Москвы, перестали выдавать дорожные чеки. В МДМ-Банке, напротив, планируют в скором времени начать осуществлять операции с American Express. А несколько месяцев назад уполномоченным партнером этой международной компании стал Дальневосточный банк.

Такая разнородная ситуация во многом продиктована нестабильным положением доллара на российском рынке и, соответственно, укреплением рубля, а также конкуренцией в части отмены комиссий за покупку и продажу чеков, как это, например, сделал Сбербанк. После этого нововведения услуга по выдаче и обслуживанию дорожных чеков в некоторых банках присутствует лишь номинально и никакой прибыли не приносит.

Приморские банки, как правило, предлагают American Express, номинированные в долларах США. В Примтеркомбанке, например, наиболее распространен эквивалент $500 и $1000, что удобно для совершения крупных покупок за границей. В Сбербанке, Промсвязьбанке и Дальневосточном банке можно приобрести American Express меньшего номинала - $50 и $100. В Промсвязьбанке и Сбербанке можно получить дорожные чеки в евро.

Номинальный обмен

В то время как оформление пластиковой карты занимает в некоторых банках от нескольких дней до месяца, чек выдается непосредственно в момент приобретения. Для покупки дорожных чеков, в том числе American Express, необходимо предъявить паспорт. Оплата, как правило, равна номиналу. В Дальневосточном банке, Промсвязьбанке, АКБ "Приморье" и Сбербанке их продают без комиссии, т.е. за $100 выдадут дорожный чек American Express, равный $100. В Примтеркомбанке клиент может купить дорожные чеки за рубли по курсу Центробанка России или за валюту чека (в последнем случае продажа осуществляется без комиссии). В Дальневосточном банке, напротив, за рубли можно приобрести чеки без комиссии - по курсу, а за доллары взимается 0,5% от суммы чека по номиналу.

Покупатель ставит подпись в левом верхнем углу чека и получает чек, две копии квитанции и договор. Каждый чек имеет свой номер, который желательно занести в записную книжку и вместе с квитанцией об оплате хранить отдельно. Подобная предусмотрительность поможет в случае его утраты: звонок в службу возмещения позволит немедленно поставить чек в стоп-лист, и его использование третьим лицом станет невозможным. Возместить же утрату можно в течение 24 часов.

В тот момент, когда владелец чека расплачивается им или обменивает на наличные деньги, он обязан в присутствии кассира расписаться на чеке еще раз. Таким образом, на документе оказываются рядом две подписи. Если они идентичны - чек подлинный. Если возникают сомнения, его отправляют на инкассо.

Подобным образом поступают и в случае, если владелец чека в добровольном порядке передал его третьему лицу. На чеке для этого имеется специальная передаточная строка "Pay this cheque to the order of". В этом случае деньги по нему можно получить не сразу.

При покупке и обратном обмене чека на наличные в банках Приморского края взимают комиссионные: от 1 до 4% от общей суммы. Банк "Приморье" не берет комиссионные, если ранее чек был куплен в данном банке за рубли. Промсвязьбанк готов купить также чеки Visa, Thomas Cook, но, как рассказала "ДК" начальник отдела казначейства банка Наталья ЧУРКИНА, операционисты не помнят ни одного случая подобного обращения со стороны клиентов.

Декларация по форме

Дорожные чеки, так же как и наличные, подлежат обязательному декларированию на таможне. При покупке выдается справка ф. 0406007, являющаяся разрешением на вывоз из РФ. Ограничений по вывозу сумм через дорожные чеки практически нет. Но на всякий случай лучше узнать правила ввоза в конкретную страну по телефону горячей линии, указанному в договоре.

Вообще же специалисты советуют рассматривать чеки в поездке как дополнение к пластиковой карте. Ведь если при утере пластиковой карты для ее восстановления потребуется посетить банк, то чеки - те же AmEx - восстанавливаются в любом отделении American Express или отделении банка, осуществляющего операции с чеками. Оба инструмента - и пластиковая карта, и дорожный чек - являются достаточно удобными и универсальными. Выбор одного из них - вопрос личного предпочтения. А вот удобство чека перед наличной валютой недооценить сложно: в первую очередь из-за более безопасной транспортировки.