Строить или сносить?

Почему список ветхого жилья в Приморском крае уменьшается так медленно? - этим вопросом озаботились краевые депутаты и заслушали ход реализации в 2006 г. краевой целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2004-2010 гг."

Всего в 2006 г. на реализацию программы было направлено 122, 5 млн руб.: из краевого бюджета - 82,5 млн, из федерального - 40 млн руб. А воз и ныне там. Оказалось, что власти не контролируют снос ветхого жилья, куда после расселения въезжают ближайшие родственники уже получивших новые квартиры жильцов. И необходимость расселения повторяется.

"Контролем за сносом ветхого жилья должны заниматься муниципальные власти. Мы им строим дома, передаем на баланс, а они занимаются расселением. Из целевых средств "под снос" 2006 г. все дома будут сданы в этом году", - объяснил вице-губернатор Юрий ЛИХОЙДА.