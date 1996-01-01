Названы лауреаты "Стерха-2007"

В Хабаровске состоялась 5-я ежегодная церемония вручения дальневосточной премии "Стерх" за вклад в развитие сети Интернет.

В ходе церемонии, проходившей в Хабаровском краевом театре драмы, были объявлены победители в семи основных и одной специальной номинациях. В рамках Дальневосточного интернет-форума (ДВИФ-2007) в каждой номинации предварительно были определены три равноправных финалиста. Победители получили золотые статуэтки дальневосточного журавля стерха.

Нешуточная борьба развернулась в номинации "Лучший корпоративный сайт". На премию претендовал 71 проект, однако в число финалистов вышли сайты кофейни Da Vinci (Якутск), компании "Степ дизайн" (Уссурийск) и компании "Ипотечный дом" (Хабаровск). По итогам голосования среди участников ДВИФа лауреатом "Стерха" стал сайт кофейни Da Vinci.

В номинациии "Лучший информационный сайт, региональный портал, сайт СМИ" одинаковое количество голосов набрали информационно-аналитический портал "Православие на Дальнем Востоке" и первый информационный портал для родителей Приморского края Владмама.ru, поэтому решением участников интернет-форума каждому из них вручена статуэтка "Стерха".

В номинации "Лучшая просветительская, образовательная или научная деятельность в области информационных технологий" финалистами стали Надежда ВЕТОХИНА, автор центра информационных технологий "Идвен", и Сергей Калитин, известный своими работами в области образовательной и научной деятельности по современным ИТ. Лауреатом премии стал "Старый Владивосток" - исторический портал Приморского края, где представлены фотографии, открытки, различные хроники и истории.