Опасные игры с генами

В последние годы безопасность трансгенных продуктов и их распространение по странам и континентам стали притчей во языцех. Как решается этот вопрос в России, и в Приморье - в частности, и что думают на этот счет приморские ученые?

История генетически модифицированных организмов (ГМО) началась во второй половине XX века, когда развитие генной инженерии дало ученым возможность создавать растения с заранее заданными свойствами путем замены одних генов другими. В результате появились новые сорта с ускоренным сроком созревания, возможностью длительного хранения, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям, заболеваниям, вредителям и пр. Разумеется, это позволило резко сократить затраты на производство продуктов питания, поэтому в США, Канаде, странах Латинской Америки, Китае сельхозпроизводители активно начали использовать такие сорта. Первые пищевые продукты, полученные из ГМО, появились на мировом рынке в середине 90-х.

По словам Анатолия ЧАЙКИ, директора Приморского НИИСХ, академика РАСХН, европейские страны и Россия сначала выступили против распространения трансгенных сортов и продуктов их переработки, но потом под давлением сторонников ГМ-продукции было сделано некоторое отступление. Сегодня в России разрешен импорт пищевых продуктов, содержащих ГМО. На территории нашей страны допускается проведение научно-исследовательской работы в отношении ГМО, но производственные посевы запрещены.

Означает ли это, что, покупая отечественные продукты, россияне могут быть спокойны? К сожалению, нет. Дело в том, что в России разрешен импорт растительного сырья трансгенных сортов, которое может быть использовано в производстве пищевых продуктов. Например, из США в Россию поступает соевый изолят, а это распространенная добавка для вареных колбас. Более того, российское законодательство разрешает импорт семян трансгенных сортов - и это несмотря на запрет производственных посевов.

"К нашему НИИСХ периодически обращаются бизнесмены из-за рубежа с просьбой поспособствовать ввозу партий семян, якобы для научных целей, - рассказывает Анатолий Чайка. - Разумеется, мы даем отказ, но эти же партии каким-то образом завозятся в край и семена репродуцируются".

В то же время действие продуктов, содержащих ГМО, на человеческий организм до конца еще не изучено. "Даже если мы регистрируем отсутствие токсичности, канцерогенности и аллергенности, безопасность такой продукции нельзя считать установленной до тех пор, пока она не будет доказана на нескольких поколениях", - подчеркивает Татьяна КАЛЕНИК, директор Института пищевых технологий и товароведения ТГЭУ, доктор биологических наук. Ученые опасаются, что потребление в пищу ГМ-продуктов может сказаться на наших детях или даже внуках. Так, уже есть подозрения, что массовая гибель насекомых в ряде стран вызвана именно тем, что они опыляли посевы сельскохозяйственных культур трансгенных сортов.

Начиная с 2003 г. в России осуществляется госсанэпиднадзор за пищевой продукцией, имеющей ГМ-аналоги: он включает в себя экспертизу сопроводительной документации и мониторинг образцов продукции, поступающей на рынок (сегодня анализу подлежат 17 видов пищевой продукции).

В Приморье в прошлом году было исследовано 2 242 пробы (86% из них составили импортные продукты). Содержание генно-модифицированных источников установлено в 10 случаях, 9 из них - в импортных продуктах. Среди положительных проб - хрен столовый Prepared Horseradish (Корея), сосиски "Барбекю" производства Лианозовского колбасного завода (Россия), пирожки с фруктовыми начинками замороженные Lamb Weston (США), заменитель сухого молока "Золотое молоко" (Корея) и пр.

Судя по всему, система контроля за трансгенной продукцией в нашей стране еще недостаточно отлажена. По словам г-жи Каленик, сегодня в Приморском крае и России в целом не обеспечивается исследование всех групп пищевых продуктов, подлежащих госсанэпиднадзору. Кроме того, многие производители нарушают требования по обязательной маркировке пищевой продукции, содержащей более 0,9% компонентов из ГМО.

"Если безопасность ГМО пока не доказана, каждый человек должен иметь право выбора, - говорит Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, замдиректора Приморского НИИСХ по научной работе, к. с. н. - Это значит, что такие товары должны быть маркированы".

Однако, по данным Роспотребнадзора, в 2003 г. 36,6%, а в 2004 г. - 62,3% пищевых продуктов, содержащих ГМО, не имели соответствующей маркировки, среди них есть и отечественные товары.

"В ряде случаев это может быть вызвано недостоверной информацией от зарубежных поставщиков, - предполагает Татьяна Каленик. - Чтобы исключить подобную фальсификацию, нужно контролировать не только готовые пищевые продукты, но также растительное сырье и продукты его переработки на этапе ввоза в страну".

Благодаря неприхотливости трансгенных сортов, ГМ-продукты получаются значительно дешевле обычных. Но российские ученые считают, что пока безопасность ГМО не доказана, обольщаться рано. "Есть опасность, что в погоне за дешевыми продуктами человечество может понести гораздо большие потери", - резюмирует Анатолий Чайка.