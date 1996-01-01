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Минимальные цены на алкоголь попридержали

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Минимальные розничные цены на алкоголь в РФ могут быть введены не с 2008 г., как это планировалось первоначально, а позднее, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" начальник отдела Минфина РФ Владислав СПИРИН.

По его словам, по итогам правительственного совещания, которое прошло 23 апреля, Росстату было дано поручение "провести мониторинг за 2006 г. объема розничной реализации алкогольной продукции стоимостью до 70 руб. за 0,5 литра с пошаговым интервалом в 10 руб. с содержанием этилового спирта свыше 28% в сравнении с общим объемом реализации указанной алкогольной продукции по субъектам РФ".

В. Спирин пояснил, что анализ должен показать, какова доля дешевого алкоголя на рынке. "От этой информации будет зависеть решение - вводить минимальные розничные цены с 2008 г. или позже", - сказал он.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы сделать экономически нецелесообразной продажу продукции ниже рыночных цен, включающих в себя налоги, Минфин предложил дать полномочия правительству по установлению минимальных цен поставки и розничной продажи алкогольной продукции, производимой на территории РФ или ввозимой на территорию РФ. Одновременно, считает Минфин, необходимо ввести ответственность за несоблюдение минимальных цен, в частности предлагается приостанавливать действие лицензий, в том числе лицензий на розничную продажу алкоголя.

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